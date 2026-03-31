Підтримка для українців від Alliance bank: до 5 млн грн кешбеку за оплату комунальних послуг

Зима 2025-2026 стала для українців справжнім викликом. Для підтримки населення Alliance bank повертав своїм клієнтам частину коштів за оплату комунальних послуг.

Загалом, протягом опалювального сезону (жовтень-березень) українцям було нараховано близько 5 млн грн кешбеку за оплату комуналки. У цей період ставка кешбеку становила 5%.

Така ініціатива стала одночасно і підтримкою населення, і інфраструктури, адже мотивувала вчасно сплачувати комунальні послуги, що є вкрай важливим для стабільної роботи комунальних підприємств.

Alliance bank продовжує підтримувати населення і після завершення опалювального сезону. Українці мають можливість частково компенсувати витрати на комунальні послуги і в літній період та повертати частину коштів за оплату рахунків за світло, газ і воду.

З 1 квітня до 31 серпня клієнти банку можуть отримувати 3% кешбеку за оплату комунальних послуг у мобільному застосунку Alliance. Максимальна сума повернення становить 500 грн на місяць.

Як отримати кешбек:

Відкрити застосунок Alliance і обрати картку для оплати ("Стартова", "Цільова" або "Ігрова").

Натиснути "Комунальні платежі".

Ввести адресу: область, місто чи населений пункт, вулицю, будинок, квартиру.

Обрати послуги до оплати та компанію-отримувача із запропонованих шаблонів. Або вручну ввести реквізити ОСББ, куди здійснюється оплата.

Оплатити і отримати кешбек.

Кешбек нараховується лише при оплаті комуналки через мобільний застосунок, як з власних, так і з кредитних коштів. Оплата комунальних послуг здійснюється без комісій чи переплат. Щоб скористатися кешбеком, встановіть мобільний застосунок Alliance за посиланням.

Alliance bank – український комерційний банк, що працює на ринку з 1992 року. Банк надає фінансові послуги для приватних клієнтів і бізнесу, поєднуючи багаторічний досвід із сучасними цифровими рішеннями. Alliance bank пропонує мобільний банкінг, кредити, депозити, реферальну програму та інші фінансові пропозиції для всіх типів клієнтів.

Банківська ліцензія НБУ № 97 від 17 листопада 2011 року.