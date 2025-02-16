Податкова анулювала ліцензію відомому виробнику алкоголю на Дніпропетровщині

Державна податкова служба України позбавила ліцензії на виробництво алкогольних напоїв одного з відомих виробників на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко, зазначивши, що рішення стало наслідком чотиримісячної судової боротьби.

За словами Кравченка, у листопаді 2024 року податкова перевірка встановила, що підприємство не має необхідного обладнання для повного технологічного циклу виробництва деяких видів продукції. Крім того, компанія виробляла та реалізовувала бренді, не маючи відповідної ліцензії.

Після виявлених порушень податкова ухвалила рішення про анулювання ліцензії, однак підприємство спробувало оскаржити це рішення в суді. Крапку в справі поставив апеляційний адміністративний суд, який підтримав позицію ДПС.

Офіційно податкова не називає компанію, але за даними журналіста Євгена Плінського, йдеться про ТОВ "АБК Дніпро", розташоване в селищі Царичанське Дніпропетровської області.

Скандал із виведенням компанії з "ризикових"

Однак, як повідомив Плінський, ситуація навколо компанії набуває скандального характеру.

На одному із засідань Ради національної безпеки та оборони Кравченко доповів, що його пріоритетом є зменшення тиску на бізнес через блокування податкових накладних та віднесення підприємств до "ризикових". За його словами, лише у січні 2025 року з цього переліку було виведено 5 700 компаній, але він наголосив, що це не стосуватиметься тих підприємств, які ухиляються від сплати податків.

Водночас Плінський звернув увагу на протилежну ситуацію – ДПС вивела з переліку "ризикових" "АБК Дніпро", яке відоме як один із найбільших виробників нелегального алкоголю.

За даними слідства, компанія систематично перебувала під увагою податкової та правоохоронців, а сума ухилення від сплати податків за останні три роки перевищила 1 млрд грн. Попри це, 4 лютого 2025 року ДПС рішенням №41480 виключила "АБК Дніпро" з переліку ризикових підприємств, що викликало шок у правоохоронних органах та серед учасників ринку.

Лише після резонансу у медіа податкова повернула компанію до переліку ризикових, анулювала її ліцензію і звільнила в.о. начальника Східного міжрегіонального управління ДПС.

Додамо, Кабінет міністрів 24 січня прийняв постанову про затвердження порядку ведення Єдиного реєстру місць зберігання спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.