Налоговая аннулировала лицензию известному производителю алкоголя в Днепропетровской области

Государственная налоговая служба Украины лишила лицензию на производство алкогольных напитков одного из известных производителей на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко, отметив, что решение стало следствием четырехмесячной судебной борьбы.

По словам Кравченко, в ноябре 2024 года налоговая проверка установила, что у предприятия нет необходимого оборудования для полного технологического цикла производства некоторых видов продукции. Кроме того, компания производила и реализовывала бренди без соответствующей лицензии.

После выявленных нарушений налоговая приняла решение об аннулировании лицензии, однако предприятие попыталось оспорить это решение в суде. Точку по делу поставил апелляционный административный суд, поддержавший позицию ГНС.

Официально налоговая не называет компанию, но по данным журналиста Евгения Плинского, речь идет об ООО "АБК Днепр", расположенном в поселке Царичанское Днепропетровской области.

Скандал с выводом компании из "рисковых"

Однако, как сообщил Плинский, ситуация вокруг компании приобретает скандальный характер.

На одном из заседаний Совета национальной безопасности и обороны Кравченко доложил, что его приоритетом является уменьшение давления на бизнес из-за блокирования налоговых накладных и отнесения предприятий к "рисковым". По его словам, только в январе 2025 года из этого перечня было выведено 5 700 компаний, но он подчеркнул, что это не касается тех предприятий, которые уклоняются от уплаты налогов.

В то же время Плинский обратил внимание на противоположную ситуацию – ДПС вывела из перечня "рисковых" "АБК Днепр", который известен как один из крупнейших производителей нелегального алкоголя.

По данным следствия, компания систематически находилась под вниманием налоговой и стражей порядка, а сумма уклонения от уплаты налогов за последние три года превысила 1 млрд грн. Несмотря на это, 4 февраля 2025 года ГНС решением №41480 исключила "АБК Днепр" из перечня рисковых предприятий, что повлекло шок в правоохранительных органах и среди участников рынка.

Только после резонанса в медиа налоговая вернула компанию в перечень рисковых, аннулировала ее лицензию и уволила и.о. начальника Восточного межрегионального управления ГНС.

Кабинет министров 24 января принял постановление об утверждении порядка ведения Единого реестра мест хранения спирта, алкогольных напитков и табачных изделий.