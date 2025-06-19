Податкова спростувала твердження очільниці АРМА, що "Моршинська" приносить дохід своїм власникам – заява компанії

Державна податкова служба України спростувала публічні твердження окремих політиків та посадових осіб, що наче б то IDS Ukraine, виробник "Моршинської", приносить доходи своїм акціонерам. Про це компанія заявила на своєму сайті.

Відповідну інформацію податкова служба надали у своїх офіційних листах:

"Східне міжрегіональне управління Державної податкової служби України по роботі з великими платниками податків офіційним листом № 1798/6/32-00-51-03-07 від 07.05.2025 р. на запит компанії повідомило, що протягом 2022, 2023 та 2024 років фіскальними органами не зафіксовано жодних дивідендних виплат ПрАТ "Індустріальні дистрибуційні системи", — сказано в листі податкової служби.

"Західне міжрегіональне управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків офіційним листом № 1487/6/33-00-04-01-01 від 09.05.2025 р. на запит компанії повідомило, що протягом 2022, 2023 та 2024 років фіскальними органами не зафіксовано жодних дивідендних виплат ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", — вказано у відповіді податкової служби. ї.

Державна податкова служба України офіційним листом №15445/6/99-00-04-03-01-06 від 28.05.2025 р. на запит IDS Ukraine також повідомила, що Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) зверталось з запитом до ДПСУ лише щодо отримання інформації про подану ПрАТ "Індустріальні дистрибуційні системи" та ПрАТ ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" фінансову звітність.

"Щодо сплати податкових зобов’язань з податку на прибуток при виплаті дивідендів АРМА до органів ДПС не зверталась. Відтак АРМА не має підтвердженої інформації, стверджуючи, що компанії групи IDS Ukraine приносять дохід своїм акціонерам, чим вводить в оману громадськість, представників медіа та інші зацікавлені сторони", — підкреслили в IDS Ukraine.

Компанія нагадала, що через заборону на виплату дивідендів, запроваджену НБУ в перший день повномасштабного вторгнення, а також у зв’язку з застосованими санкціями до акціонера — кіпрської компанії International Distribution Systems Limited, з 2022 року жоден із акціонерів групи IDS Ukraine, включаючи російських бенефіціарів, не отримував жодної економічної вигоди.

IDS Ukraine нагадує, що жодна з компаній групи, включаючи ПрАТ "Індустріальні дистрибуційні системи", ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" та ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод" не здійснювали розподілу прибутку за підсумками діяльності 2021, 2022, 2023 і 2024 років.

"Увесь чистий прибуток обліковується як нерозподілений і подається у фінансовій звітності до контролюючих органів", — підкреслили в IDS Ukraine.

Залишки на банківських рахунках компаній групи складають близько 1 млрд грн, які включають грошові кошти, сформовані, в тому числі, за рахунок нерозподілених прибутків минулих років, зумовлених, серед іншого, обмеженнями на виплату дивідендів з 2022 року

Наразі у Вищому антикорупційному суді триває розгляд позову Міністерства юстиції щодо вилучення в дохід держави корпоративних прав компаній групи IDS Ukraine.

"Після завершення процесу нерозподілений прибуток за період 21-24 рр. підприємств групи IDS Ukraine може бути спрямований до бюджету України у вигляді дивідендів", — вказує компанія, та відзначає: держава Україна наразі є ключовим і найбільшим вигодонабувачем її діяльності.

За 2024 рік до бюджетів всіх рівнів сплачено 1,15 млрд грн податків і зборів, а з початку повномасштабного вторгнення сума податкового внеску виробника "Моршинської" перевищила 3 млрд грн. Крім того, за цей час компанія надала гуманітарну та благодійну допомогу на загальну суму понад півмільярда гривень.