Покупки після Black Friday 2025: що спрацювало і чого чекати до Різдва

Black Friday 2025 завершилася, але сезон знижок – ні. Навпаки: грудень традиційно стає періодом більш зважених покупок, без ажіотажу, але з не менш вигідними умовами.

За даними Admitad, під час Black Friday 2025 онлайн-продажі зросли на 26% рік до року, кількість замовлень – на 15%, а середній чек збільшився з $45 до $52. Загалом українці оформили понад 2,3 млн замовлень, і значна частина покупців свідомо перенесла покупки на післячорноп’ятничний період.

Ключові тренди ринку

57% покупок здійснюються зі смартфонів.

38% користуються кешбеком, 12% – промокодами.

Найпопулярніші категорії: електроніка – 22%, товари для дому – 21%, мода – 11%, краса та здоров’я – 10%.

Найшвидше зростання показали: особиста гігієна (+25%), товари для дому (+19%), доставка їжі (+17%).

Як ведуть себе українські покупці в електронній комерції. Інфографіка: Admitad

Де українці шукають знижки після Black Friday

В електроніці попит традиційно концентрується навколо великих ритейлерів. Foxtrot продовжив масштабні акції зі знижками до -80% на техніку, орієнтуючись на оновлення побуту перед святами. Офіційні Apple-пристрої зі зниженими цінами залишаються затребуваними у Yabluka, а Telemart фіксує стабільний попит на ноутбуки й комплектуючі для геймерів.

У fashion-сегменті вирізняються нестандартні формати. GEPUR провів auction-розпродаж із динамічним падінням цін, тоді як Estro сфокусувався на сезонних колекціях Осінь’25 / Зима’25–26.

Серед подарункових категорій стабільний інтерес зберігають прикраси – зокрема TOUS, а в сервісному сегменті зростає попит на практичні рішення, як-от онлайн-страхування від hotline.finance.

Як купувати вигідно в грудні

Експерти радять не орієнтуватися лише на відсоток знижки. Перевірка історії цін, комбінація кешбеку й промокодів та підписка на офіційні розсилки брендів часто дають до 20–25% реальної економії. Окремим каналом продажів стають Telegram-канали брендів – через них проходить близько 5% покупок.

Коли найкраще купувати

1–7 грудня – післячорноп’ятничні підсумки;

15–20 грудня – друга хвиля знижок;

20–23 грудня – передсвяткові акції;

26–31 грудня – фінальні сейли року.

Висновок

Black Friday 2025 підтвердила зміну поведінки споживачів: українці купують більш усвідомлено, планують витрати й шукають цінність, а не гучні цифри. Грудень залишається сильним місяцем для вигідних покупок – особливо для тих, хто обирає без поспіху.

Головне правило сезону: найкращий подарунок – не найдешевший, а продуманий.