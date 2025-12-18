Покупки після Чорної п'ятниці 2025: як знайти знижки на подарунки до Нового року

Чорна п'ятниця 2025 завершилася, але знижки тривають! Дізнайтеся, як вигідно купити новорічні подарунки зі знижками до 80%. Аналітика + експертні поради.

Чому покупки після Black Friday – це розумно

За даними Admitad, онлайн-продажі на Black Friday 2025 зросли на 26% порівняно з минулим роком. Понад 2,3 мільйона замовлень, середній чек збільшився з $45 до $52. Але головна новина: розпродажі не закінчуються 28 листопада.

Після піку більшість ритейлерів продовжують знижки, а деякі навіть поглиблюють їх перед новорічними святами. Понад 60% українців планують купувати лише те, що дійсно потрібно – це нова культура розумного споживання.

Ключові цифри ринку

Динаміка продажів порівняно з 2024 роком показує стабільне зростання: кількість замовлень зросла на 15%, GMV на 26%, а частка мобільних покупок досягла 57%. Середній чек збільшився до $52, що свідчить про більш усвідомлений підхід до покупок.

Ключові показники ринку е-комерції у 2025 році. Інфографіка: Admitad

Найпопулярніші категорії товарів: електроніка (22%), товари для дому (21%), мода (11%), краса та здоров'я (10%). Найбільше зростання показали особиста гігієна (+25%), товари для дому (+19%) та доставка їжі (+17%).

Поведінка покупців змінюється: 38% використовують кешбек, 12% застосовують промокоди, 5% купують через Telegram-канали. Понад 55% покупок припадає на маркетплейси.

Де шукати знижки після свят

Електроніка залишається найпопулярнішою категорією з часткою 22% ринку. StoreinUA, що працює понад 15 років, пропонує знижки на бренди Apple, Dyson, Samsung та Tefal — від смартфонів до фітнес-девайсів. CompBest спеціалізується на комп'ютерній техніці з 10-річним досвідом, пропонуючи знижки 10% на ноутбуки, монітори та ігрові збірки з безкоштовною доставкою.

Книжковий холдинг VIVAT з каталогом понад 20 000 книжок українською та англійською створює не просто продукцію, а культурну цінність. Від дитячих видань до світових бестселерів – ідеальний подарунок для тих, хто цінує знання.

Ювелірний бренд Pandora пропонував 20% знижки на всі прикраси з 23 по 30 листопада, а наразі пропонує знижки на прикраси до кінця грудня. Український бренд DEPAVA створює нішеві аромати з французьких інгредієнтів – знижки на всі колекції для дому, жіночі та чоловічі лінійки.

Онлайн-сервіси становлять 9% ринку. Polis.ua надає реальні знижки до 20% на страхові поліси без псевдо-акцій. Оформлення займає кілька хвилин – практичний подарунок для автомобілістів.

Експертні поради

Перевіряйте історію цін, порівнюючи з вартістю до Black Friday. Додавайте товари у вішліст за 2-3 тижні для відстеження змін.

38% українців обирають товари з кешбеком, наприклад, через сервіси LetyShops. Комбінуйте промокод з кешбеком для економії до 25%.

Підпишіться на розсилки брендів для отримання ексклюзивних промокодів. 5% продажів відбулися через Telegram-канали – новий тренд 2025 року.

Звертайте увагу не лише на відсоток знижки, а на якість та репутацію бренду. Українці все частіше вимірюють вигоду емоцією та довірою.

FAQ

Коли купувати найкраще? Найкращий період для покупок: 20-31 грудня, коли відбуваються фінальні розпродажі року з найбійльшими знижками.

Чи справді знижки після Black Friday вигідні? Так, магазини розчищають склади перед Новим роком. StoreinUA пропонував до 40%, CompBest 10%, багато акцій тривають у грудні.

Що купувати для подарунків? Техніку від StoreinUA та CompBest, книги від VIVAT, прикраси від Pandora, аромати від DEPAVA, страховку від Polis.ua.

Як відрізнити справжню знижку? Перевіряйте історію цін, читайте відгуки. Якісні бренди чесні щодо знижок і не граються з цінами.

Висновки

Чорна п'ятниця 2025 показала: український ринок дорослішає. 60% українців купують лише потрібне, 57% використовують мобільні пристрої. Покупці мислять прагматично, бренди діють чесно, а вигода вимірюється довірою та емоціями.

Розпродажі тривають весь грудень. Найкращий подарунок – гарно продуманий, а не найдешевший.