Понад 1 млн грн виділила компанія Auchan для продовольчої підтримки мешканців Запоріжжя та Кривого Рогу

Фундація Auchan надала понад 1 000 000 гривень у 2026 році партнерам в Україні для реалізації проєкту продовольчої підтримки вразливих мешканців Запоріжжя та Кривого Рогу.

Проєкт реалізувала БО "100 відсотків життя Запоріжжя" у співпраці з БО "БФ "Карітас Запоріжжя" та БФ "Карітас Кривий Ріг". Його мета – забезпечити доступ до повноцінного харчування для людей, для яких це залишається щоденним викликом: внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, людей старшого віку, багатодітних родин, одиноких батьків, а також тих, хто постраждав від обстрілів або був евакуйований із прифронтових територій.

За час реалізації проєкту, з січня 2026 року по травень 2026-го, підтримку отримали 1 086 людей. У Запоріжжі було надано 3 603 продуктові бокси для 568 унікальних бенефіціарів. У Кривому Розі в соціальній їдальні видали 1 224 порції гарячих обідів для 306 унікальних бенефіціарів.

Окремий напрям проєкту був спрямований на посилення харчування у транзитному шелтері для маломобільних людей "АРТАК – Без меж" у Запоріжжі. Тут допомогу отримували люди, які постраждали від обстрілів у Запоріжжі та області, евакуйовані з прифронтових територій, а також люди з інвалідністю. За час реалізації проєкту підтримку в шелтері отримали 212 людей.

У Кривому Розі гарячі обіди видавали на базі "Соціальної їдальні" БФ "Карітас Кривий Ріг". У Запоріжжі продуктові бокси розподіляли через "Соціальну столову" БФ "Карітас Запоріжжя", а також було підтримано харчоблок транзитного шелтеру "АРТАК – Без меж".

БО "100 відсотків життя Запоріжжя" працює вже 20 років і щороку реалізує до 30 проєктів на підтримку соціально вразливих категорій населення Запорізької області та інших регіонів України. Для організації це не перша співпраця з Фундацією Auchan. У 2023 році вона отримала грант на проведення кулінарної терапії та створення кулінарної книги для дітей, постраждалих від війни, а також додаткове фінансування на розподіл продуктових наборів у Запоріжжі та Кривому Розі.

Фундація Auchan працює в Україні з 2012 року та зосереджується на підтримці доступу до повноцінного харчування для тих, хто цього потребує. За цей час за підтримки Фундації було виділено понад півмільйона євро для українців, допомогу отримали понад 72 000 людей у восьми містах України. Для Auchan це частина довгострокової відповідальності перед суспільством і системної роботи, яка триває попри виклики війни.