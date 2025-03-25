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Понад 1000 працівників EVA пройшли навчання у межах програми психологічної підтримки "Ми разом"
Мережа магазинів EVA поділилася поточними результатами масштабного HR-проєкту психологічної підтримки та розвитку культури інклюзії "Ми разом", який стартував на початку 2024 року.
Основна мета проєкту – піклування про ментальне здоров’я працівників, підтримка співробітників, розвиток культури інклюзивної взаємодії та підготовка до реінтеграції ветеранів.
"Попри активну роботу над програмами з працевлаштування ветеранів, це поки не масове явище в нашій компанії. Історично близько 80% персоналу EVA складають жінки. Багато з них зараз мають рідних на фронті, хтось переживає болісну втрату. Тому з перших днів повномасштабного вторгнення особливо актуальним для компанії стало саме питання психологічної підтримки", – пояснює HRD мережі магазинів EVA Інна Печериця.
Проєкт "Ми разом", який стартував на початку 2024 року, є продовженням попередніх ініціатив компанії, що виникли у відповідь на виклики повномасштабного вторгнення. Він включає наступні напрями:
- підтримка ментального здоров’я співробітників;
- адресна допомога жінкам-працівницям;
- спеціалізовані навчальні програми для керівників і команд;
- розвиток навичок інклюзивної комунікації;
- адаптація ветеранів до корпоративного середовища та навчання персоналу принципам етичної взаємодії з колегами, що мають складний життєвий досвід.
"Для EVA цей проєкт має стратегічне значення, адже стабільність компанії напряму залежить від емоційного стану працівників. З огляду на проблеми ринку праці та високі ризики професійного вигорання системна психологічна підтримка є одним з ключових факторів у боротьбі за утримання персоналу. Хоча ефективність таких програм важко виміряти лише цифрами, ми переконані, що саме турботливе ставлення до співробітників допомагає нам підтримувати стабільно низьку для ритейлу плинність кадрів і високий рівень залученості", – наголошує Інна Печериця.
Діючі ініціативи проєкту "Ми разом":
- Регулярний аудит психологічного стану співробітників для виявлення груп ризику.
- Психологічні консультації з корпоративними та зовнішніми фахівцями.
- Щотижневі онлайн-зустрічі "Кава з Evafamily", присвячені питанням ментального здоров’я.
- Групи психологічної підтримки "Коло довіри" для співробітниць, які пережили втрати або чекають на повернення близьких.
- Вебінари та тренінги для керівників і команд, присвячені управлінню командами, роботі з ветеранами, підтримці колег, що переживають кризові ситуації.
- Методичні гайди та регулярні навчання для співробітників щодо взаємодії з ветеранами-клієнтами та підтримки команд.
- База матеріалів з психологічної самодопомоги (відеоматеріали, посібники, медитації).
Основні результати проєкту "Ми разом" у 2024 році:
- Організовано 23 навчальні програми для керівників та офісних команд, які успішно завершили 1155 співробітників, не враховуючи команди магазинів.
- Проведено 120 консультацій з корпоративними психологами та 68 – із залученням зовнішніх експертів.
- Відбулося понад 40 онлайн-зустрічей у межах ініціативи "Кава з Evafamily".
- Реалізовано курс підтримки жінок "Коло довіри".
- Відбулась тримісячна партнерська співпраця компанії з ГО "Центр зайнятості вільних людей" для розширення можливостей психологічної підтримки та розвитку культури інклюзії. В межах взаємодії проведені структуровані інтерв’ю з керівниками, визначені пріоритетні напрями роботи з групами ризику та розроблені план дій на 2025 рік.
Програма "Ми разом" буде продовжена та розширена у 2025 році. "Наразі 397 працівників EVA захищають Україну в лавах Сил оборони. В тому числі 25 жінок. Ми сподіваємось, що після завершення служби всі вони матимуть змогу та бажання повернутися до нас. Тому продовжуємо працювати над заходами з адаптації ветеранів у корпоративному середовищі, підготовкою і підтримкою команд", – додала HRD EVA. Компанія і надалі прагне створювати робочий простір, де кожен співробітник відчуває свою цінність, адже успіх бізнесу починається з турботи про людей.