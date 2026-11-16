Понад 2 тисячі брендів на трьох: "Оболонь", "Рошен" і "Конті" очолили рейтинг власників торговельних марок в Україні

В Україні майже 22 тисячі юридичних осіб володіють понад 71 тисячею чинних торговельних марок із понад 234 тисяч зареєстрованих у країні. Перші три сходинки за розміром портфелів брендів посіли виробники напоїв і солодощів — ПрАТ "Оболонь", ДП "Кондитерська корпорація "Рошен" та ТОВ "ТБ "Конті", які сукупно мають понад 2 тисячі торговельних марок.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дослідження “YouControl”.

Як свідчать дані аналітиків, абсолютна більшість українських компаній-власників (61%, або 13 265 юридичних осіб) володіє лише однією торговельною маркою, а ще 32% (7 431 компанія) мають від 2 до 10 брендів.

Портфелі від 10 до 50 марок належать 880 підприємствам, від 50 до 100 — 87 компаніям, і лише 60 юридичних осіб накопичили понад сотню торговельних марок, водночас 234 компанії-власники нині перебувають у статусі припинених.

Хто увійшов до трійки лідерів рейтингу

Перше місце в Україні посідає ПрАТ "Оболонь" із 769 торговельними марками — компанія входить до однойменної корпоративної групи, а її кінцевим бенефіціарним власником виступає Олександр Слободян.

Другу сходинку займає ДП "Кондитерська корпорація "Рошен" (645 торговельних марок), що входить до групи "Укрпромінвест" та належить колишньому народному депутату Олексію Порошенку.

Замикає першу трійку ТОВ "ТБ "Конті" з 593 марками (серед яких Super Kontik, Bonjour KONTI, Timi, Amour, BiSKonti та "Джек"), бенефіціаром і власником 50% статутного капіталу якого є Сергій Городов, тоді як безпосереднім виробником продукції виступає АТ "ВО "Конті" Світлани та колишнього нардепа Бориса Колеснікових.

Телеком та фармацевтичні гіганти

Четверту позицію загального рейтингу посів мобільний оператор ПрАТ "Київстар" (499 торговельних марок), 99,99% акцій якого належать нідерландській компанії Kyivstar Holdings B.V., а кінцевий бенефіціарний власник у реєстрі наразі не зазначений.

Одразу за телеком-оператором у рейтингу розташувалися провідні фармацевтичні компанії країни.

АТ "Фармак" (439 торговельних марок). Бенефіціарною власницею компанії є Філя Жебровська, яка разом із братом, екснардепом Павлом Жебрівським, входить до ключових осіб "Групи родини Жебровських".

ТОВ "Кусум" (378 торговельних марок). Керівником, учасником і бенефіціаром виробника та постачальника лікарських засобів є громадянин Індії Гупта Раджив із реєстрацією в Україні.

АТ "Київський вітамінний завод" (280 торговельних марок). Бенефіціаром підприємства є громадянин Канади Максим Мартін, який очолює "Групу Максіма Мартіна", що об'єднує понад 20 компаній у сфері ритейлу та нерухомості.

Компанії алкогольного ринку у першій десятці

Значну частку серед лідерів за кількістю брендів також утримують виробники та дистриб'ютори алкогольних напоїв. Сьоме місце посідає ПрАТ "Абінбев Ефес Україна" (324 торговельні марки) — спільне підприємство найбільшої у світі пивоварної корпорації Anheuser-Busch InBev та провідної турецької пивоварної компанії Anadolu Efes.

Дев'яту сходинку займає ТОВ "Аларте" (275 торговельних марок) під керівництвом та у власності Дмитра Анапенка. Компанії належать бренди Greenday, Helsinki, "Жан-Жак" і Klinkov, продукцію під якими випускало підприємство "Алеф-Віналь" (його директором на той час був Вадим Єрмолаєв, який нині перебуває під санкціями, а контрольний пакет у 50% до кінця 2018 року належав австрійській Alef Investment Holding GmbH).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні налічується 478 масових власників бізнесу. Станом на жовтень 2026 року стільки громадян виступали засновниками або бенефіціарами щонайменше 50 зареєстрованих юридичних осіб кожен, при цьому абсолютний рекорд становив 5 889 компаній, оформлених на одну особу.