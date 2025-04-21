Понад 240 млрд грн доходу: як провідні транспортні компанії закінчили 2024 рік

Компанії-лідери у сфері транспорту та поштових послуг за 2024 рік сумарно заробили 243,67 млрд грн — на 12% більше, ніж роком раніше.

Про це свідчать дані Opendatabot.

Зазначається, що не для всіх учасників ринку 2024 рік став успішним. Хоча вісім із десяти провідних компаній галузі зафіксували зростання доходів, лише п’ять з них завершили рік із чистим прибутком.

Разом ця п’ятірка заробила 8,16 млрд грн. Водночас чотири компанії зазнали збитків на суму 12,1 млрд грн, а ще одна завершила рік на нульовому фінансовому результаті.

Попри те, що половина лідерів ринку — державні підприємства, саме на них припадає левова частка сукупного доходу топ-10: 171,89 млрд грн, що становить понад 70% від загального обсягу.

Десятка лідерів транспортно-поштової галузі

До десятки найбільших компаній у сфері транспорту та поштових послуг за підсумками 2024 року увійшли як державні гіганти, так і приватні гравці.

Лідером рейтингу традиційно стала "Укрзалізниця" з доходом у 102,87 млрд грн.

На другому місці — "Нова пошта", яка заробила 44,78 млрд грн, а трійку замикає "Оператор газотранспортної системи України" з показником 38,53 млрд грн.

Далі у списку:

"Укрпошта" (12,98 млрд грн);

(12,98 млрд грн); "Укртранснафта" (10,71 млрд грн);

(10,71 млрд грн); "Логістик Юніон" (8,42 млрд грн);

(8,42 млрд грн); "Лемтранс" (7,36 млрд грн);

(7,36 млрд грн); "Укртрансгаз" (6,80 млрд грн);

(6,80 млрд грн); "Нео-Транс" (6,51 млрд грн);

(6,51 млрд грн); "Українські вертольоти" (4,71 млрд грн).

Нагадаємо, "Укрпошта" повністю завершила автоматизацію своїх сортувальних потужностей. Відтепер усі 100% посилок в країні оброблятимуться на роботизованих лініях, що дозволить опрацьовувати до 2 млн відправлень на добу. Також в компанії обіцяють скоротити терміни доставки посилок по Україні до одного дня.