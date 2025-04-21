Более 240 млрд грн дохода: как ведущие транспортные компании закончили 2024 год

Лидирующие компании в сфере транспорта и почтовых услуг за 2024 год суммарно заработали 243,67 млрд грн — на 12% больше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные Opendatabot.

Отмечается, что не для всех участников рынка 2024 стал успешным. Хотя восемь из десяти ведущих компаний отрасли зафиксировали рост доходов, только пять из них завершили год с чистой прибылью.

Итого эта пятерка заработала 8,16 млрд грн. В то же время четыре компании понесли убытки на сумму 12,1 млрд грн, а еще одна завершила год на нулевом финансовом результате.

Несмотря на то, что половина лидеров рынка — государственные предприятия, именно им приходится львиная доля совокупного дохода топ-10: 171,89 млрд грн, что составляет более 70% от общего объема.

Десятка лидеров транспортно-почтовой отрасли

В десятку крупнейших компаний в сфере транспорта и почтовых услуг по итогам 2024 г. вошли как государственные гиганты, так и частные игроки.

Лидером рейтинга традиционно стала "Укрзализныця" с доходом в 102,87 млрд грн.

На втором месте — "Новая почта", заработавшая 44,78 млрд грн, а тройку замыкает " Оператор газотранспортной системы Украины" с показателем 38,53 млрд грн.

Далее в списке:

"Укрпочта" (12,98 млрд грн);

(12,98 млрд грн); "Укртранснефть" (10,71 млрд грн);

(10,71 млрд грн); "Логистик Юнион" (8,42 млрд грн);

(8,42 млрд грн); "Лемтранс" (7,36 млрд. грн.);

(7,36 млрд. грн.); "Укртрансгаз" (6,80 млрд. грн.);

(6,80 млрд. грн.); "Нео-Транс" (6,51 млрд. грн.);

(6,51 млрд. грн.); "Украинские вертолеты" (4,71 млрд грн).

Напомним , "Укрпочта" полностью завершила автоматизацию своих сортировочных мощностей. Теперь все 100% посылок в стране будут обрабатываться на роботизированных линиях, что позволит прорабатывать до 2 млн отправлений в сутки. Также в компании обещают сократить сроки доставки посылок по Украине до одного дня.