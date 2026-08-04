Понад пів мільярда гривень для ФОПів: як UGB нарощує підтримку малого бізнесу

Український малий бізнес продовжує демонструвати гнучкість та шукає можливості для розвитку. Головними вимогами підприємців до банків сьогодні є швидкість, мінімум бюрократії та доступність фінансових ресурсів.

У банківському секторі цей запит перетворюється на конкретні показники. Зокрема, UGB (Укргазбанк) повідомляє про суттєве зростання у сегменті мікрокредитування: з грудня 2025 року кредитний портфель банку для ФОПів збільшився на понад 500 млн грн. Щомісяця UGB підтримує від 150 до 200 представників малого бізнесу, спрямовуючи на їхній розвиток близько 200 млн грн.

"Ми чудово розуміємо, що для ФОПів головними критеріями у виборі фінансового партнера є швидкість, простота та надійність. Зростання нашого портфеля на понад пів мільярда гривень свідчить про довіру малого бізнесу до UGB. Наша мета – давати підприємцям не просто кредитні кошти, а зручні інструменти для розвитку без зайвої бюрократії, щоб вони могли повністю зосередитися на своїй справі", – зазначає Тетяна Корнієнко, директорка департаменту малого і середнього бізнесу UGB.

Три рішення під різні потреби

Наразі банк пропонує підприємцям три базові фінансові продукти, розроблені під конкретні завдання бізнесу:

Мікрокредит за державною програмою "5-7-9%" – доступне фінансування зі зниженою ставкою від 15% річних.

Класичний мікрокредит – універсальний інструмент для поповнення обігових коштів та поточної діяльності (зокрема з можливістю отримання готівки).

Кредит за програмою "5-7-9% Енерго" – пільгові умови для фінансування проєктів з енергонезалежності та безперебійної роботи підприємств.

Без паперів і черг: як працює цифровий сервіс

Важливим чинником зростання стало спрощення онлайн-процедур для нових клієнтів. UGB запустив дистанційний сервіс відкриття банківського рахунку через відеоверифікацію без відвідування відділення.

Процес отримання фінансування прискорили: оформлення кредиту триває в середньому 1–2 дні, а всі документи підписуються електронним цифровим підписом (КЕП). У банку зазначають, що це дозволяє ФОПам залучати необхідні кошти швидко та без візитів до банківських відділень.

Кредитування як інструмент підтримки підприємців

Доступ до фінансування залишається одним із важливих чинників для роботи та розвитку малого бізнесу. Цифровізація банківських процедур може спростити отримання фінансування для ФОПів та скоротити час, необхідний для оформлення банківських продуктів.

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