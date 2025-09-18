Попередження про фейкові запити від імені Delo.ua

Delo.ua стало відомо, що деякі люди від імені видання продовжують розсилати запити на інформацію.

Шановні читачі та партнери! Звертаємо увагу щодо листів, що продовжують розсилатися на фейковому бланку від імені Корінського Олександра Володимировича, який не є співробітником редакції Delo.ua.

Просимо звертати увагу, що запити від видання розсилаються лише з печаткою (якщо це письмові звернення) або з електронної пошти delo.ua чи ekonomika.ua. У випадку отримання фейкових запитів просимо повідомляти редакцію листом на адресу контент-директорки Галини Панченко [email protected].

Про подібні розсилки ми попереджали також у серпні. Зокрема, тоді запит було направлено відомій компанії і підписано нібито кореспондентом Delo.ua Олександром Корінським.