Поромна переправа між Чорноморськом і Варною частково відновила роботу – ЗМІ

Поромна переправа між українським Чорноморськом та болгарською Варною, яка була зупинена з початком повномасштабного вторгнення, відновила роботу.

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Про це повідомляє "Думська".

Вантажний пором "Вільнюс" уже здійснив кілька рейсів до Болгарії, а маршрут став частиною нової лінії Чорноморськ — Варна — Батумі.

За інформацією "Думської", пором вирушає з Чорноморська, зупиняється у Варні, а потім продовжує рух до Батумі, забезпечуючи зв’язок між Україною та Грузією. Наразі на борту перевозять вантажі, а каюти використовуються далекобійниками.

Поромна переправа Чорноморськ — Варна була відкрита ще 14 листопада 1978 року і залишається важливою логістичною артерією. Термінал у Чорноморську здатний перевантажувати щорічно до 4,5 млн тонн вантажів, понад 400 тисяч вантажівок і 250 тисяч автомобілів.

Зазначається, що "Вільнюс" був побудований у 1987 році в Німеччині, є одним із найбільших автомобільно-залізничних поромів у світі. Його довжина — 191 метр, ширина — 28 метрів, валова місткість перевищує 22 тисячі тонн.

Він може перевозити до 50 залізничних вагонів і 50 великовантажних автомобілів із причепами, а також має каюти на 108 пасажирських місць, ресторан, бар і зону відпочинку.

Оглядач "Думської" Олексій Сухий вважає, що відновлення поромної лінії відкриває ще один важливий транспортний коридор для України. Він наголосив, що переправа є найшвидшим маршрутом, що з’єднує Україну з Азією. Планувалося відновити роботу ще влітку 2023 року, але через безпекову ситуацію запуск неодноразово відкладали.

Тепер, коли український морський коридор працює стабільно, а до портів Великої Одеси повернулися контейнеровози та залізничні пороми, бізнес почувається впевненіше, і транспортні потоки поступово відновлюються.