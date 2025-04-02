Паромная переправа между Черноморском и Варной частично возобновила работу — СМИ

Паромная переправа между украинским Черноморском и болгарской Варной, остановленная с началом полномасштабного вторжения, возобновила работу.

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Об этом сообщает "Думская".

Грузовой паром "Вильнюс" уже совершил несколько рейсов в Болгарию, а маршрут стал частью новой линии Черноморск — Варна — Батуми.

По информации "Думской", паром отправляется из Черноморска, останавливается в Варне, а затем продолжает движение в Батуми, обеспечивая связь между Украиной и Грузией. В настоящее время на борту перевозят грузы, а каюты используются дальнобойщиками.

Паромная переправа Черноморск – Варна была открыта еще 14 ноября 1978 года и остается важной логистической артерией. Терминал в Черноморске способен перегружать ежегодно до 4,5 млн. тонн грузов, более 400 тысяч грузовиков и 250 тысяч автомобилей.

Отмечается, что "Вильнюс" был построенный в 1987 году в Германии, является одним из самых больших автомобильно-железнодорожных паромов в мире. Его длина – 191 метр, ширина – 28 метров, валовая емкость превышает 22 тысячи тонн.

Он может перевозить до 50 железнодорожных вагонов и 50 большегрузных автомобилей с прицепами, а также каюты на 108 пассажирских мест, ресторан, бар и зону отдыха.

Обозреватель Думской Алексей Сухой считает, что восстановление паромной линии открывает еще один важный транспортный коридор для Украины. Он подчеркнул, что переправа — самый быстрый маршрут, соединяющий Украину с Азией. Планировалось возобновить работу еще летом 2023 года, но из-за ситуации безопасности запуск неоднократно откладывали.

Теперь, когда украинский морской коридор работает стабильно, а в порты Большой Одессы вернулись контейнеровозы и железнодорожные паромы, бизнес чувствует себя увереннее, и транспортные потоки постепенно восстанавливаются.