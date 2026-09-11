Потреби клієнта – понад усе: як ПриватБанк перетворив щоденні витрати українців на вигоду до 1000 грн на місяць у новому форматі підписок

ПриватБанк офіційно відкрив клієнтам доступ до нового сервісу – «Підписки». Відтепер кожен може обрати свій рівень вигоди та отримувати до 1000 гривень щомісячної сукупної економії на щоденних покупках і сервісах.

Підписка – це можливість постійного доступу до особливих пропозицій від партнерів і додаткових переваг від банку.

Головна перевага підписок – вигідні умови від популярних брендів щомісяця:

Цифрові сервіси: кешбеки до 200 грн при сплаті за YouTube Premium, Megogo, Netflix, Spotify, ChatGPT, сервіси Google та Apple та інші.

Поштові послуги: кешбек до 100 грн на доставки через «Нову пошту», «Укрпошту», Meest та інші.

Дешевше пальне: до 3 грн/л додатково до бонусів програми PRIDE від WOG (з лімітом до 200 літрів на місяць у найбільшому пакеті). Заощаджені кошти можна витратити на пальне, каву чи смаколики на АЗК.

Вигода від «Сільпо»: пропозиції місяця – кава за 1 грн, круасан за 1 грн та до 200 грн знижки на покупки онлайн і офлайн.

Медичні послуги: 5 телеконсультацій на місяць, невідкладна меддопомога та медичний консьєрж (з лімітом 10 000 грн/рік для Приват PRO та 30 000 грн/рік для Спільна PRO).

До прикладу, заправляючи авто, отримуючи посилки, купуючи продукти та користуючись цифровими чи медичними сервісами, клієнт накопичує сукупну вигоду, яка може сягати до 1000 гривень на місяць.

«Для нас клієнт і його потреби – понад усе. Ми постійно опитуємо клієнтів, аналізуємо їхній реальний досвід і, головне, чуємо їх та реагуємо на їхні потреби. Створюючи підписку, ми спиралися на реальну статистику та аналіз транзакцій, які чітко показують карту щомісячних витрат цього року: 91% наших активних клієнтів купують продукти, кожен другий (51%) витрачає кошти на медицину, а третина регулярно оплачує пошту (33%), цифрові сервіси (32%) та пальне (26%).

У часи війни наш пріоритет – підтримати людей і дати дієвий інструмент для оптимізації бюджету. Ми створили спецпропозиції саме для цих ключових категорій, щоб ви купували те, що й раніше, але з реальною вигодою. Це новий рівень фінансової свободи, де сукупна вигода може сягати до 1000 грн щомісяця», – зазначив Дмитро Мусієнко, член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу.

Рівні підписки та вартість

Клієнтам доступні три рівні, серед яких кожен може обрати свій формат відповідно до власних витрат та фінансових звичок:

Базова (безкоштовна) – стандартне та зручне користування банківськими послугами без жодної плати за базовий рівень. Включає скасовані комісії на перекази між картками банку з підпискою та безкоштовне поповнення карток для виплат з підпискою. Приват PRO (129 грн/міс) – максимум переваг для активних користувачів поштових, цифрових, медичних сервісів, супермаркетів та АЗК. Для всіх клієнтів діє пробний безкоштовний перший місяць, щоб протестувати продукт. Спільна PRO (297 грн/міс) – вигода для 5 осіб - для всієї родини чи компанії. До пакета можна запросити до 4 осіб, щоб спільно користуватися збільшеними лімітами та економити ще більше.

Додатково для власників платних підписок доступні вигідніші умови користування кредитним лімітом і підвищена ставка для залишку на «Конвертах» – до 7% річних.

«Важливо підкреслити: ми не беремо плату за зниження тарифів. За нашими розрахунками, для 95% активних користувачів отримана протягом місяця вигода буде суттєво перевищувати вартість самої підписки», – підсумовує Дмитро Мусієнко.

Як підключити?

Централізовано банк не переводить клієнтів на підписки – кожен ухвалює рішення про користування сервісом самостійно.

Підключити обраний рівень можна в Приват24 в меню «Профіль» або у відділенні. Ті користувачі, які лише оформлюють або перевипускають картку, можуть обрати безкоштовний рівень «Підписок» або відповідний пакет підписки безпосередньо під час оформлення. Разово клієнт активовує вигоди собі та запрошує учасників, якщо обирає пакет підписки – Спільна PRO. Далі клієнтам залишається насолоджуватися вигодами.

ПриватБанк – найбільший державний банк України. На сьогодні в банку обслуговуються понад 18 мільйонів активних клієнтів, а загалом його послугами користуються 70% українців. Банк є лідером в роздрібному сегменті та активно впроваджує послуги для малого та середнього бізнесу, має потужну цифрову екосистему та розгалужену мережу з понад 1000 відділень, 7500 банкоматів, майже 10 тисяч терміналів самообслуговування та понад 350 000 POS-терміналів по всій території країни. Команда ПриватБанку налічує понад 17,000 працівників.

Робота ПриватБанку спрямована на розвиток економіки України, підтримку українців та українського бізнесу і під час війни. Беремо і робимо!

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