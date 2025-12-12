Запланована подія 2

ПриватБанк в ко-партнерстві з Visa та за участю і амбасадорства NAVI запустили першу в Україні геймерську фінансову екосистему

Найбільший український банк ПриватБанк разом із Visa та кіберспортивною організацією NAVI оголосили про створення першої в Україні фінансової екосистеми, заточеної під геймерів та кіберспорт. Про це інформує пресслужба банку.

Першим елементом майбутньої екосистеми стала колекція діджитал-скінів ПриватБанк × Visa × NAVI, доступна у застосунку Приват24. Користувачі можуть персоналізувати картку та активувати 15% кешбеку в геймерських категоріях, отримати 30% знижки на мерч NAVI та взяти участь у розіграшах подарунків, включно з можливістю відвідати офіс NAVI.

Упродовж наступного року партнери розширюватимуть екосистему та презентують окрему геймерську картку з бонусами, інтеграціями та персоналізованим дизайном.

Стратегічна мета – створити комфортну інфраструктуру для гравців, де фінанси поєднуються з геймерським досвідом і реальними перевагами, пояснюють у банку.

"Ми хочемо зробити ігровий процес вигіднішим, цікавішим та комфортнішим для всіх геймерів України, щоб наші клієнти отримували відчутну вигоду за свої звичні покупки в іграх та цифрових сервісах", – коментує Оксана Конюшко, керівниця департаменту карткових продуктів ПриватБанку.

Фото 2 — ПриватБанк в ко-партнерстві з Visa та за участю і амбасадорства NAVI запустили першу в Україні геймерську фінансову екосистему
Фото 3 — ПриватБанк в ко-партнерстві з Visa та за участю і амбасадорства NAVI запустили першу в Україні геймерську фінансову екосистему
Фото 4 — ПриватБанк в ко-партнерстві з Visa та за участю і амбасадорства NAVI запустили першу в Україні геймерську фінансову екосистему
Фото 5 — ПриватБанк в ко-партнерстві з Visa та за участю і амбасадорства NAVI запустили першу в Україні геймерську фінансову екосистему
Фото 6 — ПриватБанк в ко-партнерстві з Visa та за участю і амбасадорства NAVI запустили першу в Україні геймерську фінансову екосистему
Фото 7 — ПриватБанк в ко-партнерстві з Visa та за участю і амбасадорства NAVI запустили першу в Україні геймерську фінансову екосистему

У Visa наголосили, що хочуть підтримати динамічний розвиток геймерської культури в Україні та створити фінансові рішення, які відповідають потребам молодого цифрового покоління.

"Геймінг сьогодні – важливий спосіб ментального відновлення, і в умовах постійного стресу це має особливе значення. Тому ми прагнемо будувати екосистему, яка буде не просто зручною, а по-справжньому корисною для спільноти: від персоналізованих сервісів до нових можливостей для самовираження та взаємодії", – зазначила Олена Молодцова, старша менеджерка з маркетингу Visa в країнах Східної та Південно-Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу.

У NAVI зазначають, що перша геймерська картка в Україні, буде створена гравцями для гравців. "Разом із Visa та ПриватБанком ми об’єднали свої сили, щоби дати фанам більше, ніж просто емоції: кешбек на улюблені сервіси, знижки, розіграші, персоналізований скін. Це командна робота брендів, яким довіряють мільйони", – розповів Олексій "ХАОС" Кучеров, операційний директор NAVI.

"Ми вибудовуємо для фанатів NAVI простий сценарій: коли щоденні оплати перетворюються на бонуси, активності й емоції, пов’язані з улюбленим клубом. Ми хочемо, щоб у будь-якому місті України фанати відчували, що за ними стоїть велика спільнота та надійні партнери, які так само вірять у силу українського кіберспорту", – сказав Андрій Грищенко, виконавчий директор Федерації кіберспорту України та радник з комунікацій NAVI.

АТ КБ "Приватбанк" – реєстраційний №92 від 19.03.1992 у Державному реєстрі банків. Банківська ліцензія НБУ №22 від 05.10.2011.