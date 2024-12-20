Приватна медицина звинувачує МОЗ в утисках прав пацієнтів

Асоціація приватних медичних закладів України заявляє, що Міністерство охорони здоров'я проводить політику системної дискримінації таких закладів та їхніх працівників, що є грубим порушенням Конституції. Про це йдется у відкритому листі до влади, опублікованому на сайті об'єднання.

"В умовах воєнного стану, коли на всіх державних рівнях декларується підтримка підприємництва, а без потужного розвитку бізнесу відновлення України визнається неможливим, з боку виконавчої влади у сфері охорони здоров'я допускається системна дискримінація та перешкоди діяльності приватної медицини", - сказано в заяві.

Асоціація вказує, що МОЗ не допускає до формування спроможної мережі та маршрутів надання медичної допомоги населенню заклади охорони здоров'я приватної форми власності, тим самим витісняючи їх з єдиного медичного простору.

Об'єднання розцінює це як спроби утворити штучну інфраструктуру ЗОЗ, які отримають пріоритетне та пільгове фінансування з державного та місцевого бюджетів, що не враховує потужність приватної медицини та перешкоджає її розвитку.

На його думку, це також порушує право пацієнтів на вибір ЗОЗ для отримання медичної допомоги, перешкоджає впровадженню якісних прогресивних моделей надання медичної допомоги, прозорих фінансових розрахунків, сприяє поширенню практики неформальних платежів для пацієнтів, чим сприяє розвитку корупційних схем у галузі охорони здоров'я.

Такі дії профільного відомства приватні медзаклади вважають систематичним і грубим порушенням статті 49 Конституції, яка гарантує підтримку розвитку державою закладів охорони здоров'я усіх форм власності.

Також асоціація заявляє про систематичні штучні перепони для участі приватних закладів у програмі медичних гарантій через постійну зміну правил, норм та критеріїв можливості укладання договорів з Національною службою здоров'я.

"Це є суттєвою загрозою зміни курсу задекларованої реформи охорони здоров'я в Україні та створює ризики нераціонального витрачання коштів державного бюджету задля створення нових потужностей ЗОЗ державної форми власності замість використання та залучення тих, що вже існують і доводять ефективну діяльність", - йдеться у заяві.

За оцінкою асоціації, нормативні документи МОЗ грубо порушують права пацієнтів, які отримують медичну допомогу у приватних медзакладах, які віднині позбавлені рівноправної можливості закупівлі препаратів крові та можуть придбати їх виключно у разі наявності надлишків таких препаратів у центрах крові.

Крім того, там скаржаться на дискримінаційні норми стосовно медичних працівників у приватних ЗОЗ, зокрема розповсюдження програм пільгового кредитування житла виключно для медичних працівників державних та комунальних закладів, що прямо суперечить необхідності підтримки та збереження кадрового потенціалу медичної галузі в цілому.

В асоціації вбачають дискримінацію своїх медиків і в тому, що МОЗ активно просуває запровадження можливості бронювання від мобілізації 100% працівників лише державних та комунальних закладів, ігноруючи приватні.

"Також міністерство грубо порушує права приватних медичних закладів щодо визнання їх критично важливими та запроваджує дискримінаційні норми, що, в тому числі, суперечать постанові Кабінету міністрів з даних питань", - наголошують в об'єднанні.

Представники галузі підкреслюють, що така державна політика створює вкрай несприятливі умови для залучення інвестицій в приватну медицину. Вони вказують, що відсутність держгарантій, несприятливе середовище для розвитку бізнесу, слабкий захист інвестицій через створення дискримінаційних норм з боку влади прямо перешкоджатиме стабільній участі потенційних міжнародних та національних інвесторів та сприятиме формуванню негативного міжнародного іміджу України.

Асоціація приватних медзакладів направила відповідні офіційні листи до президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Вона закликає терміново звернути увагу на системну дискримінацію приватної медицини в Україні з боку виконавчої влади та вжити заходів щодо врегулювання ситуації задля ефективного розвитку та забезпечення спроможності і життєстійкості системи охорони здоров’я в Україні.