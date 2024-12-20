Частная медицина обвиняет Минздрав в притеснениях прав пациентов

Ассоциация частных медицинских учреждений Украины заявляет, что Министерство здравоохранения проводит политику системной дискриминации таких учреждений и их работников, что является грубым нарушением Конституции. Об этом говорится в открытом письме к властям, опубликованном на сайте объединения.

"В условиях военного положения, когда на всех государственных уровнях декларируется поддержка предпринимательства, а без мощного развития бизнеса возобновление Украины признается невозможным, со стороны исполнительной власти в сфере здравоохранения допускаются системная дискриминация и препятствование деятельности частной медицины", — сказано в заявлении.

Ассоциация указывает, что Минздрав не допускает к формированию сети и маршрутов предоставления медицинской помощи населению учреждения здравоохранения частной формы собственности, тем самым вытесняя их из единого медицинского пространства.

Объединение расценивает это как попытки создать искусственную инфраструктуру учреждений здравоохранения, которые получат приоритетное и льготное финансирование из государственного и местных бюджетов, что не учитывает мощности частной медицины и препятствует ее развитию.

По его мнению, это также нарушает право пациентов на выбор учреждения для получения медпомощи, препятствует внедрению качественных прогрессивных моделей оказания медицинской помощи, прозрачных финансовых расчетов, способствует распространению практики неформальных платежей для пациентов, чем способствует развитию коррупционных схем в сфере здравоохранения.

Такие действия профильного ведомства частные медучреждения считают систематическим и грубым нарушением статьи 49 Конституции, гарантирующей поддержку развития государством учреждений здравоохранения всех форм собственности.

Также ассоциация заявляет о систематических искусственных препятствиях для участия частных учреждений в программе медицинских гарантий из-за постоянного изменения правил, норм и критериев возможности заключения договоров с Национальной службой здоровья.

"Это является существенной угрозой изменения курса задекларированной реформы здравоохранения в Украине и создает риски нерационального расходования средств государственного бюджета для создания новых мощностей учреждения здравоохранения государственной формы собственности вместо использования и привлечения уже существующих и доказывающих эффективную деятельность", — говорится в заявлении.

По оценке ассоциации, нормативные документы Минздрава грубо нарушают права пациентов, получающих медпомощь в частных учреждениях, которые отныне лишены равноправной возможности закупки препаратов крови и могут приобрести их исключительно при наличии излишков таких препаратов в центрах крови.

Кроме того, там жалуются на дискриминационные нормы в отношении медицинских работников в частных учреждения, в частности на распространение программ льготного кредитования жилья исключительно для медработников государственных и коммунальных учреждений, что прямо противоречит необходимости поддержки и сохранения кадрового потенциала медицинской отрасли в целом.

В ассоциации видят дискриминацию своих медиков и в том, что Минздрав активно продвигает введение возможности бронирования от мобилизации 100% работников лишь для государственных и коммунальных учреждений, игнорируя частные.

"Также министерство грубо нарушает права частных медицинских учреждений по признанию их критически важными и вводит дискриминационные нормы, которые, в том числе, противоречат постановлению Кабинета министров по данным вопросам", — подчеркивают в объединении.

Представители отрасли подчеркивают, что подобная государственная политика создает крайне неблагоприятные условия для привлечения инвестиций в частную медицину. Они указывают, что отсутствие госгарантий, неблагоприятная среда для развития бизнеса, слабая защита инвестиций через создание дискриминационных норм со стороны властей будет прямо препятствовать стабильному участию потенциальных международных и национальных инвесторов и будет способствовать формированию негативного международного имиджа Украины.

Ассоциация частных медучреждений направила соответствующие официальные письма президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку.

Она призывает срочно обратить внимание на системную дискриминацию частной медицины в Украине со стороны исполнительной власти и принять меры по урегулированию ситуации для эффективного развития и обеспечения состоятельности и жизнестойкости системы здравоохранения в Украине.