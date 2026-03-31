Програма Business Wisdom Summit 2026 вже на сайті!

Програма Business Wisdom Summit 2026 вже доступна — і цьогоріч вона сфокусована на рішеннях, які вже працюють у бізнесах сьогодні.

У програмі саміту:

7 панельних дискусій;

кейси від провідних українських компаній;

офлайн-нетворкінг у колі понад 500 професіоналів;

церемонія нагородження найкращих керівників України за їхній внесок у розвиток бізнесу за версією "ТОП-100. Рейтинги найбільших".

Серед спікерів Business Wisdom Summit 2026:

Василь Даниляк (ОККО), Сергій Коваленко (YASNO), Сергій Євтушенко (UDP Renewables), Олег Заплетнюк (ТАС Агро), Євгеній Бачинський (Sigma Software), Андрій Семченко (ІНГО), Яна Шумунова (Sense Bank), Андрій Лукасевич (Philip Morris Ukraine), Марта Левченко ("Місто добра"), Михайло Шнейдер (Kyiv School of Economics), Марина Мкртичева (Magnet Legal), Віталій Лубінець (WIN WIN CLUB), Микола Ткаченко ("Астарта-Київ"), Юлія Пономаренко (AB InBev Efes Ukraine) та експерти з інших компаній.

Ексклюзивний блок заходу — Q&A-сесія з Артемом Бородатюком, засновником групи IT-компаній FRACTAL, та Владиславом Антиповим, власником та CEO екологічної компанії ЦЕРН. На учасників чекає відкритий діалог із залом про найпоширеніші помилки, яких припускаються управлінці, коли будують команди й керують бізнесом інтуїтивно. Учасники матимуть можливість поставити запитання, поділитися власними кейсами і разом розібрати, чому одні управлінські рішення працюють, а інші — ні.

📍 15 квітня 2026

📍 Київ

Business Wisdom Summit — щорічна зустріч власників бізнесу, CEO, інвесторів та управлінців, які тримають фокус на розвитку та масштабуванні. Подію модеруватиме Оксана Гутцайт, ведуча програми "Факти" на ICTV.

