ПУМБ запустив акцію "Вигідно для ФОП": менше комісій, більше контролю і кредит до 3 млн грн

ПУМБ оголосив про запуск акції для "Вигідно для ФОП", яка діє з 13 травня до 14 серпня 2026 року. Вона орієнтована на підприємців, які ще не є клієнтами ПУМБ та хочуть тримати свої фінанси під контролем – без зайвих складнощів та переплат.

Для просування акції ПУМБ обрав формат, який уже добре "зайшов" у роздробі – кампанію "Качині історії", створену разом із Banda. Тепер ці ж герої заходять у підприємницький світ.

Бо якщо вже пояснювати про тарифи – то так, щоб їх реально зрозуміли.

Замість традиційного "ознайомтесь з умовами" банк переходить до коротких історій, де про рахунок, кредит чи еквайринг говорять людською мовою. Формат простий: кілька секунд – і або зрозуміло, або ні. І в цьому сенсі тут працює та сама бізнес-логіка: швидко, по суті і без зайвих рухів.

Почати без зайвих витрат

У межах акції нові клієнти ПУМБ отримують:

6 місяців безкоштовного обслуговування рахунку;

до 15 платежів на місяць без комісії;

виведення доходу без комісії до 60 тис. грн на місяць;

зняття готівки з картки фізичної особи – без комісії.

Простіше кажучи – базові фінансові дії, які не "з’їдають" зароблене.

Приймати оплату без складних налаштувань

Окремий блок – еквайринг, без якого сьогодні складно уявити бізнес:

комісія – 1,1% за операцію до кінця 2026 року;

без абонплати;

безкоштовний POS‑термінал;

єдиний тариф для офлайн, онлайн і "терміналу у смартфоні".

Тобто один підхід для всіх форматів продажів – від кав’ярні до онлайн‑курсу.

Кредит, який не гальмує рішення

Крім того, підприємцям доступний онлайн‑кредит до 3 млн грн. Заявку можна подати дистанційно, рішення ухвалюється швидко, а фінансування надається без застави.

Гроші – на операційку або розвиток. Без зайвих "але".

Банк, який не просить зайвого

Відкрити рахунок можна повністю онлайн – через "Дію" або відеоверифікацію. Без відділень, без паперів і без "принесіть довідку, якої ще не існує".

Після цього всі інструменти – платежі, контроль коштів, еквайринг, кредитування – працюють у застосунку ПУМБ Бізнес 24/7.

Фактично це знайома логіка: менше часу на банк – більше на бізнес.

Коли простота стає конкурентною перевагою

У ПУМБ підкреслюють, що акція побудована навколо реальних щоденних задач підприємців: мінімум умов, зрозумілі тарифи та можливість швидко порахувати власні витрати.

А комунікація навколо цього працює за тим самим принципом.

Бо у 2026‑му виграє не той, хто написав більше умов. А той, кого зрозуміли швидше.

Детальні умови акції – на сайті банку.

Ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р. Зареєстровано в Державному реєстрі банків №73 від 23.12.1991 р.