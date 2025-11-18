П’ять ключових порад для тих, хто розпочинає власну справу від Іви Козловської

Ми живемо у час викликів та трансформацій. Попри війну, відтік кадрів і енергетичну кризу, ІТ-сектор залишається стійким фундаментом та драйвером інновацій. Технологічна індустрія забезпечила приблизно 3,4-5% ВВП України у 2024 році, а відтік кадрів скоротився до 858 спеціалістів серед 50 найбільших компаній. Попри війну, близько 85% компаній в Україні працюють у повному обсязі, а нові бізнеси зареєстровано з темпом, що свідчить про високий рівень підприємницької стійкості.

Чи є новий бізнес ризиком? Так. Чи є багато викликів? Безумовно. Але той, хто ризикує та реалізує свій потенціал, отримує неоціненний досвід та можливість змінити суспільство, країну та майбутнє на краще.

Іва Козловська, СЕО Qubit Labs та співзасновниця Women in Tech Ukraine, пройшла шлях від директорки з персоналу до засновниці власних ІТ-ініціатив. Qubit Labs, передова аутстафінгова компанія, наразі налічує понад 300 клієнтів з 25 країн світу. Women in Tech Ukraine є найбільшою громадською організацією в Україні для жінок у технологіях та створює освітні ініціативи разом із Google Україна, Huawei Україна, Greenpeace Україна, Avenga та Sombra. Іва поділиться цінними порадами, які відкриють нові перспективи для вашого бізнесу та допоможуть уникнути дорогих помилок.

Старт бізнесу: п’ять головних порад

1. Перевірка концепції = зменшення ризиків

Перевіряйте концепцію та потенціал масштабування ще до старту. Залучайте партнерів з реальним досвідом в конкретній ніші — це допоможе уникнути помилок і рухатися швидше.

Кейс: Під час пандемії коронавірусу ми разом із партнеркою вирішили створити рішення у сфері охорони здоров’я та залучили ще одного партнера для розробки продукту. Однак реального досвіду у цій галузі жоден з нас не мав. Ми перевірили концепцію за допомогою опитування потенційних клієнтів, інвестували ресурси та обрали локацію. Але коли настав час продажу, ми дізналися, що потрібна ліцензія в регіоні, що зробило продаж неможливим.

Висновок: Без релевантного досвіду, чіткої перевірки концепції та знань про регуляції продукт може не вийти на ринок, навіть якщо він має великий потенціал.

2. Правильний партнер = ефективні рішення

Щоб бізнес був успішним, обирайте партнера з необхідним досвідом та навичками, а також одразу чітко визначайте зони відповідальності.

Кейс: Мене запросили як СЕО та співзасновницю одного проєкту. Ми обговорили всі нюанси та підписали договір, але після старту бізнесу стало ясно, що зони відповідальності партнерів залишаються незрозумілими: хтось не мав мотивації, хтось хотів лиш бути інвестором, а для когось це був просто додатковий проєкт.

Висновок: Навіть досвідчені партнери не завжди працюють на спільний результат — це варто обговорювати заздалегідь. Партнер має бути не лише компетентним, а й розуміти свій формат участі в бізнесі. Такий підхід забезпечує прозоре спілкування і допомагає уникнути конфліктів.

3. Юридичний супровід з початку = захист від конфліктів і втрат

Юридичні моменти варто закріпити одразу: домовленості з партнерами, тип компанії та податкові нюанси. Це створює надійний фундамент бізнесу.

Кейс: Мені відомі випадки, коли на початку бізнесу партнери не закріпили структуру компанії, долі та правила виплати дивідендів. Це пізніше призвело до конфліктів і вилучення партнера, який не мав юридичного захисту.

Висновок: Дуже важливо сформувати в компанії культуру звернення за юридичною консультацією ще на етапі її створення, адже це допомагає захистити всі сторони, уникнути ризиків і створити стабільні умови для подальшого розвитку бізнесу.

4. Глобальне мислення з першого дня = економія і масштабування

Щоб бути конкурентним та прибутковим, бізнес повинен розвиватися. Будуйте стратегію розвитку та масштабування одразу та проаналізуйте, наскільки бізнес може залишатися гнучким в критичних обставинах та адаптуватися до різних умов.

Кейс: Стартапи, які зосереджуються лише на локальному ринку, ризикують: вузька аудиторія обмежує можливості для зростання та додаткових продажів. Коли постає потреба виходити на глобальну арену — масштабування перетворюється на складний і дорогий процес. Тому варто мислити глобально з першого дня — саме це відкриває шлях до швидкого зростання та справжнього успіху.

Висновок: Будуйте бізнес із глобальною перспективою одразу — це ваш ключ до швидкого росту та впевненого виходу на нові ринки.

5. Фінансова стратегія = впевнене управління ризиками

Окрім прогнозування доходів, сплануйте функціонування бізнесу в часи економічної турбулентності. Плануйте фінанси заздалегідь: оцініть ризики, ресурси та резерви, щоб бізнес міг працювати навіть у кризові періоди.

Кейс: Передбачливість у бізнесі — ключ до стійкості та зростання. Важливо заздалегідь визначити фінансові ризики, стратегію збереження ключових працівників і джерела підтримки — власні ресурси, інвестори чи кредити.

Визначте, наскільки ви готові ризикувати власними фінансами, і якими ресурсами. Якщо власних засобів недостатньо — передбачте швидке залучення інвестора або кредит. Інвестуючи разом з партнером, домовтеся про чіткий план дій на випадок потреби у додаткових інвестиціях, щоб рухатися впевнено та злагоджено.

Пам’ятайте: стабільний дохід варто оцінювати тоді, коли компанія здатна працювати пів року без прибутку. Це дає подушку безпеки для кризових ситуацій і впевненість у масштабуванні бізнесу.

Висновок: Плануйте заздалегідь — і в кризу ви будете не просто виживати, а рости.

Висновок

Кожен бізнес стикається з ризиками, але саме обережне планування, правильний вибір партнера, компетентна фінансова стратегія, чіткий план масштабування та юридичний захист дозволяють перетворити ці ризики на можливості. Краще закласти міцний фундамент сьогодні, ніж ризикувати втратою успіху завтра.