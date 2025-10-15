Запланована подія 2

Реінтеграція ветеранів: на Миколаївщині створюють нову модель ринку праці

Форум соціального діалогу "Разом заради майбутнього: розбудова інклюзивного та сталого ринку праці" пройшов у Миколаєві / Миколаївська ОВА

На Миколаївщині, одному із найбільш постраждалих регіонів, впроваджують новий підхід до реінтеграції ветеранів, який фокусується насамперед на працевлаштуванні. Проєкт реалізується спільними зусиллями Федерації роботодавців України (ФРУ), місцевої влади та міжнародних партнерів із Данії.

Реінтеграції ветеранів

Цього року в Миколаєві стартував спільний проєкт ФРУ та Конфедерації данської промисловості (DI), підтриманий Міністерством закордонних справ Данії. Мета – створити стійку модель зайнятості для ветеранів.

Фото 2 — Реінтеграція ветеранів: на Миколаївщині створюють нову модель ринку праці

Як повідомляє пресслужба ФРУ, у межах візиту до Миколаєва представники федерації провели зустріч із міністром промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортеном Бьодсковим та послом Данії в Україні Томасом Лунд-Соренсеном.

У ФРУ зазначають, що повернення ветеранів до цивільного життя є не лише соціальним завданням, а й стратегічною можливістю для держави та бізнесу.

Фото 3 — Реінтеграція ветеранів: на Миколаївщині створюють нову модель ринку праці

"Ветерани мають унікальний досвід, дисципліну та відповідальність саме ці риси формують нову якість українського ринку праці. Данія, яка є одним із ключових партнерів України у сфері соціального діалогу, допомагає разом із ФРУ, профспілками та місцевими громадами впроваджувати моделі, у центрі яких - людина, її робота та гідність", – розповіли у Федерації роботодавців.

Форум та меморандуми

Важливим кроком стало проведення у Миколаєві Форуму соціального діалогу "Разом заради майбутнього: розбудова інклюзивного та сталого ринку праці".

Фото 4 — Реінтеграція ветеранів: на Миколаївщині створюють нову модель ринку праці

Захід об’єднав керівництво обласної військової адміністрації (ОВА) та міста, представників бізнесу, профспілок, ветеранських спільнот та міжнародних організацій. Серед учасників були начальник ОВА Віталій Кім, міський голова Олександр Сєнкевич, голова правління обласної організації роботодавців Сергій Сипко, голова Федерації профспілок України Сергій Бизов та посол Данії Томас Лунд-Соренсен.

Фото 5 — Реінтеграція ветеранів: на Миколаївщині створюють нову модель ринку праці

Результатом форуму стало підписання двох тристоронніх меморандумів між обласною адміністрацією, роботодавцями та профспілками. Документи закріпили намір сторін спільно розвивати партнерство, створювати робочі місця та запускати програми підтримки ветеранів.

Фото 6 — Реінтеграція ветеранів: на Миколаївщині створюють нову модель ринку праці

Начальник ОВА Віталій Кім прокоментував підписання: "Важливо, щоб бізнес, громади й органи влади працювали як партнери. Лише тоді ми створимо сильну економіку та нові можливості для людей".

Програма та плани

Пілотна програма ФРУ та DI вже об’єднала низку підприємств, готових залучати ветеранів. Компанії бачать у військових значний потенціал для розвитку виробництва. Координацію проєкту здійснює ветеран Микола Линчаківський, чий досвід допомагає бізнесу адаптувати військові навички до потреб цивільних професій.

У 2026 році заплановано масштабування проєкту за межі Миколаївської області. ФРУ спільно з данськими партнерами прагне створити інституційну модель інтеграції, яку можна буде адаптувати в будь-якому регіоні.