Рекорд добра: Укрексімбанк удев’яте об’єднав команду заради донорства

5 грудня державний Укрексімбанк вже вдев’яте провів корпоративний День донора – традицію, що стала невід’ємною частиною культури відповідальності та єдності банку. Цього разу до ініціативи долучилася рекордна кількість працівників головного офісу – 56 "ексімівців", серед яких 15 новачків, що вперше здавали кров. Разом зібрали понад 25 літрів крові.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби банку.

Забір крові здійснював Київський міський центр крові, який сьогодні виконує критично важливі мобілізаційні замовлення та потребує регулярного поповнення запасів донорської крові.

"Донорство крові зараз дуже важливе для порятунку життів, особливо в умовах війни, коли постійно потрібна кров для поранених захисників, жертв майже щоденних обстрілів та онкохворих, адже штучного аналогу крові не існує, а донорство допомагає підтримувати стабільні запаси компонентів крові. Я знаю, що це також корисно і для донорів, як оновлення організму. Тому, щаслива доєднатися сьогодні до нашої команди донорів і запрошую всіх охочих до важливої справи та оновлення!" – зазначила директорка фінансового департаменту Світлана Єргієва.

День донора в Укрексімбанку: рух, що об’єднує

Корпоративний день донора в державному Укрексімбанку – це не просто благодійна ініціатива, а сталий рух, який об’єднує співробітників навколо важливої гуманітарної місії. Рік за роком донорство стає частиною корпоративної ДНК банку, що підкреслює відповідальність перед суспільством і підтримку медичної системи України.

Співробітники Укрексімбанку вже багато років регулярно поповнюють запаси крові: понад 20 виїзних донорських сесій було організовано в різні центри крові. Один зі співробітників банку здав плазму майже 50 разів та отримав відзнаку "Супер Донор".

У червні 2023 року Укрексімбанк вперше провів корпоративний День донора в стінах головного офісу: 36 учасників, понад 16 літрів крові та 108 врятованих життів.

Ініціатива отримала потужну підтримку серед колективу: у 2023–2025 роках банк провів вісім корпоративних днів донора, під час яких співробітники здали понад 136 літрів крові.