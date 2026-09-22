Ринкова вартість AMD перетнула позначку в 1 трлн доларів на тлі буму штучного інтелекту

Акції провідних світових виробників мікрочипів різко подорожчали в понеділок, 21 вересня, на тлі високої популярності нового автономного ШІ-агента Muse від компанії Meta Platforms. Успіх додатка повернув оптимізм інвесторів щодо стабільного попиту на процесори, необхідні для роботи сервісів штучного інтелекту.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За підсумками торгів цінні папери Advanced Micro Devices (AMD) підскочили на 10%, завдяки чому ринкова капіталізація компанії вперше в історії подолала позначку в 1 трлн доларів. Акції Intel зросли на 12%, а британської Arm Holdings — на 17%. Сама корпорація Meta додала 11%, показавши найкращий денний приріст з квітня 2025 року.

Стрімкий підйом техногігантів підштовхнув уперед увесь американський фондовий ринок: індекс Nasdaq 100 піднявся на 2,8% і закрився на найвищому рівні з червня, а S&P 500 зріс на 1,5%.

Попит на процесори та успіх додатка Muse

Нову хвилю інтересу до ринку напівпровідників викликав той факт, що ШІ-асистент Muse від Meta очолив рейтинг безкоштовних завантажень в App Store від Apple практично одразу після релізу:

розробка створена для автоматичного виконання завдань замість людини — наприклад, покупок в інтернеті, бронювання квитків чи планування графіків зустрічей;

для обробки завдань таким автономним програмам потрібні потужні центральні процесори, головними постачальниками яких на світовому ринку залишаються Intel та AMD;

Meta є другим за величиною клієнтом AMD, забезпечуючи близько 5,5% її виручки;

після досягнення оцінки в 1 трлн доларів AMD приєдналася до переліку напівпровідникових гігантів поряд із Micron, Broadcom, TSMC та Nvidia.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що AMD прогнозує рекордну виручку на тлі буму штучного інтелекту. Компанія представила оптимістичні фінансові плани, де головним драйвером зростання став підвищений попит на обладнання для центрів обробки даних від хмарних платформ.