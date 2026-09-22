Рыночная стоимость AMD пересекла отметку в 1 трлн долларов на фоне бума искусственного интеллекта

Акции ведущих мировых производителей микрочипов резко подорожали в понедельник, 21 сентября, на фоне высокой популярности нового автономного ИИ-агента Muse от компании Meta Platforms. Успех приложения вернул оптимизм инвесторов по поводу стабильного спроса на процессоры, необходимые для работы сервисов искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По итогам торгов ценные бумаги Advanced Micro Devices (AMD) подскочили на 10%, благодаря чему рыночная капитализация компании впервые в истории преодолела отметку в 1 трлн долларов. Акции Intel выросли на 12%, а британской Arm Holdings – на 17%. Сама корпорация Meta прибавила 11%, показав самый лучший дневной прирост с апреля 2025 года.

Стремительный подъем техногигантов подтолкнул вперед весь американский фондовый рынок: индекс Nasdaq 100 поднялся на 2,8% и закрылся на самом высоком уровне с июня, а S&P 500 вырос на 1,5%.

Спрос на процессоры и успех приложения Muse

Новую волну интереса к рынку полупроводников вызвал тот факт, что ИИ-ассистент Muse от Meta возглавил рейтинг бесплатных загрузок в App Store от Apple практически сразу после релиза.

разработка предназначена для автоматического выполнения задач вместо человека — например, покупок в интернете, бронирование билетов или планирование графиков встреч;

для обработки задач таким автономным программам требуются мощные центральные процессоры, главными поставщиками которых на мировом рынке остаются Intel и AMD;

Meta является вторым по величине клиентом AMD, обеспечивая около 5,5% выручки;

после достижения отметки в 1 трлн долларов AMD присоединилась к перечню полупроводниковых гигантов наряду с Micron, Broadcom, TSMC и Nvidia.

Напомним, ранее сообщалось, что AMD прогнозирует рекордную выручку на фоне бума искусственного интеллекта. Компания представила оптимистичные финансовые планы, где главным драйвером роста стал повышенный спрос на оборудование для центров обработки данных от облачных платформ.