Ритейл відкриває високий сезон: де шукати осінні знижки 2026

Вересень традиційно збирає в одному місяці чимало витрат: техніка для роботи й навчання, сезонний гардероб, товари для дітей, догляд після літа та поновлення страхових полісів. Водночас початок осені є одним із найактивніших періодів сезонних розпродажів. Розповідаємо, які пропозиції діють у вересні 2026 року та на що варто звернути увагу.

За даними партнерської мережі Admitad, понад 50% українських покупців у 2026 році стали менше зважати на бренд і більше враховувати ціну та функціональність товару. Тому головне правило сезону: купувати не за розміром знижки, а відповідно до власного списку потреб.

Техніка для роботи, навчання та дому

У "Фокстроті" до 16 вересня триває розпродаж до річниці мережі зі знижками до 70% на техніку, гаджети та товари для дому. На окремі позиції також діють безкоштовна доставка, кешбек до 10% у застосунку та додаткова знижка до 7% за оплату карткою Sense від Mastercard.

Telemart пропонує техніку для навчання, роботи та ігор, а до 13 вересня проводить акцію з нагоди 16-річчя компанії. Тут можна підібрати готовий комп’ютер або конфігурацію під конкретне завдання, не переплачуючи за характеристики, які не використовуватимуться.

Товари для школи

У "Будинку Іграшок" шкільна добірка охоплює рюкзаки, ланчбокси, зошити, канцелярію та сумки для взуття. У межах промо "З улюбленим героєм до школи" представлені товари зі Стічем, героями Minecraft, Барбі, Hello Kitty, Kuromi, Пушином і Гаррі Поттером. Це дозволяє зібрати основні покупки для дитини в одному місці.

Осінній гардероб

В Estro діють сезонні "Look’и тижня" зі спеціальними пропозиціями на окремі моделі нової колекції. Поточна добірка доступна до 14 вересня, а з 15 до 23 вересня бренд оновить акційний асортимент. Це чудова можливість підібрати готовий образ або доповнити осінній гардероб актуальними моделями.

Здоров’я і догляд

iHerb до 16 вересня проводить ювілейний розпродаж до 30-річчя платформи. Знижка 30% діє на понад 600 брендів вітамінів, добавок і косметики за промокодом ADMITAD30.

Український бренд доглядової косметики MAMASH до 23 вересня пропонує знижку 40% на весь асортимент – засоби для волосся, обличчя й тіла. У добірці можна знайти комплексні системи для зміцнення та відновлення волосся після літа, засоби з ретинолом і вітаміном C, а також продукти для щоденного догляду за тілом.

Страхування

Вересень – також час повернення до регулярних справ і поновлення страхових полісів. Страхова компанія VUSO, якій цього року виповнюється 25 років, пропонує цифрові сервіси: у межах медичного страхування консультацію лікаря можна отримати зі смартфона, а для автомобілів доступні поліси КАСКО з покриттям воєнних ризиків. Також до 7 жовтня за промокодом VUSODRIVE5 діє знижка 5% на оформлення поліса ОСЦПВ.

Висновок

Щоб сезонні пропозиції справді допомогли заощадити, варто спочатку скласти список необхідного, перевірити кінцеву ціну та строки кожної акції. Так, вересневі розпродажі працюватимуть на ваш бюджет, а не провокуватимуть незаплановані покупки.

Розмір знижок та строки проведення акцій актуальні на момент підготовки матеріалу і можуть змінюватися згідно з умовами продавців.