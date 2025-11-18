Рівність, інклюзивність і людяність: нові критерії успішного бренду роботодавця

Інклюзія та соціальна відповідальність — це не лише моральний вибір, а стратегічний інструмент для зміцнення бренду роботодавця.

Сучасний ринок праці динамічно змінюється і для того, щоб залишатися конкурентними та релевантними, компаніям вже недостатньо пропонувати стабільну зарплату, гнучкий графік роботи та можливості професійного зростання. 67% шукачів роботи вважають різноманітність на робочому місці важливим фактором при розгляді пропозицій про роботу. Працівники шукають не просто компанію, а безпечний простір, де кожен буде відчувати себе почутим та оціненим.

Як свідчить практика Women in Tech Ukraine (WiT), громадської організації, яка розширює можливості жінок в діджитал, компанії, які інтегрують соціальну відповідальність та інклюзивність у свою стратегію, стають більш привабливими для талановитих спеціалістів, значно підвищують залученість працівників та зміцнюють довіру для свого бренду. Як реалізувати найкращі практики рівності та соціальної відповідальності? Анна Панченко, Ко-фаундерка і лідерка Women in Tech Ukraine, пропонує практичні рішення.

Що таке інклюзивний бізнес

Інклюзія в сучасному бізнесі не охоплює лише роботу з людьми з обмеженими можливостями або з представниками етнічних, гендерних чи вікових меншин. Термін “інклюзія” охоплює створення середовища, де всі люди, незалежно від віку, статі, етнічного походження, релігійних переконань, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, соціального становища чи інвалідності мають рівні можливості та ресурси для участі у громадському житті, освіті, праці, бізнесі тощо.

Культура інклюзії перетворюється на конкретну бізнес-перевагу, оскільки вона сприяє психологічній безпеці, дозволяючи працівникам ризикувати та стимулювати інновації. Окрім цього, лідери та керівники повинні підтримувати культуру різноманіття та взаємоповаги, оскільки їхня підтримка впливає на сприйняття та переконання працівниками того, наскільки їхні дії є важливими.

Не варто забувати про те, що інклюзивна політика без конкретних дій — це лише декларація. Тож необхідно запроваджувати специфічні ініціативи, такі так правила проти дискримінації, відкриту кадрову політику, тренінги, менторські програми тощо для підтримки різноманіття та рівності.

Докази: як інклюзія впливає на бізнес

Інклюзія в робочому середовищі — це важливий бізнес-фактор. Численні дослідження доводять, що компанії, які підтримують інклюзію, гендерну рівність, освіту, екоініціативи чи волонтерство, формують емоційний зв’язок із працівниками й суспільством. Це створює довіру, лояльність і стабільність, яких не купиш рекламою. У звіті 2024 Global Human Capital Trends зазначено, що 73% респондентів вважають, що залучення людських можливостей (human capabilities) — це дуже чи критично важливо. Accenture стверджує, що в компаніях із гендерним балансом і рівними можливостями – вищі шанси просування.

За даними McKinsey (2023), компанії з гендерно різноманітним керівництвом мають на 39% більші шанси перевершити конкурентів, а з етнічно різноманітним — на ті самі 39%. Різноманітність — це не лише про цінності, а й про вимірювану бізнес-ефективність.

Окрім цього, Confetto et al. (2023) стверджує, що європейські компанії, які відкрито комунікують свої D&I-ініціативи, мають сильніший бренд роботодавця та вищу довіру кандидатів. Політика інклюзії, яка є одною із ключових складових культури, дозволяє організаціям покращити свій репутаційний капітал, підвищити залученість команди та укріпити свої позиції на ринку.

Чому інклюзивний бренд для жінок у tech критично важливий

Жінки становлять приблизно 25–30 % світової технологічної робочої сили, проте обіймають менше ніж 20 % керівних посад. В Україні жінки складають більш ніж 24% в українському ІТ. Хоча частка жінок регулярно зростає, гендерний розрив залишається значним.

Залучення жінок до технологічних ролей не тільки сприяє різноманіттю та формує позитивний імідж компанії як рівноправного роботодавця. Жінки в діджитал-індустрії також покращують прибутковість бізнесу на 15%, швидко адаптуються до змін та ефективно вирішують складні завдання. Інклюзивні бренди не тільки залучають найкращих спеціалісток, а й створюють всі умови для розвитку і підтримки. Це гарантує кращу залученість та зменшує плинність кадрів, що є критичним в тех-індустрії.

Як побудувати інклюзивний бренд роботодавця

Дослідження David Publishing доводить, що кандидати активніше обирають компанії, які відкрито демонструють свою позицію щодо різноманіття та інклюзії. Покоління Z також частіше обирає роботодавців, які реально підтримують гендерну рівність і соціальну відповідальність.

Як побудувати повсякденну культуру та практики, які роблять кожного співробітника почутим і цінним? Є декілька ефективних стратегій.

Удосконалюйте свій процес найму. Гарантуйте рівний доступ до вакансій і прозорі критерії відбору, а також неупереджену оцінку кандидатів виключно за їхніми професійними навичками. Гарантуйте рівні умови оплати та пакети бонусів. Оплата повинна бути еквівалентною на однакових посадах, незалежно від статі, віку чи локації. Також, уніфікуйте соціальні пакети для справедливості та прозорості. Проводьте навчальні тренінги з інклюзії та різноманітності для всіх членів команди, щоб сформувати спільне розуміння цінності різноманіття та поваги у робочому середовищі. Проводьте регулярні опитування команди щодо структури та ефективності робочих процесів та корпоративної культури. Використовуйте інформацію для коригування необхідних процедур та політик. Інтегруйте інклюзію у внутрішні процеси. Оптимізуйте онбоардинг, забезпечте рівноправну взаємодію співробітників та надайте однакові можливості для офісних та віддалених команд. Беріть участь у соціальних ініціативах. Станьте частиною змін, які формують інклюзивне майбутнє долучаючись до співпраці з організаціями, які просувають інклюзію та рівні можливості.

Український контекст

До війни жінки становили 54% населення України (23,69 мільйона), а чоловіки – 46% (20,45 мільйона). Попри це, гендерна нерівність залишається релевантною проблемою.

Так, жінки стали значно активнішими та адаптованішими на ринку праці. Частка жінок, зайнятих у традиційно чоловічих професіях, зросла з 1,3% до 9,2%, головним чином через зменшення зайнятості чоловіків, тоді як кількість жінок залишилася відносно стабільною. Однак їхній відсоток в технічній індустрії складає більш ніж 24%, і лише 9% жінок працюють програмістками. Окрім цього, жінки займають лише 18% посад вищої керівної ланки у великих українських підприємствах та 25% у середніх підприємствах.

Щоб збільшити представленість жінок у сфері технологій, Women in Tech Ukraine організувала декілька освітніх ініціатив, які розширюють їхні можливості в діджитал:

Разом із Huawei Україна ми реалізували проєкт “Робота і власний бізнес в Україні: навички, технології, майбутнє 2.0”, який надав учасницям можливість дізнатися більше про тренди в діджитал, стратегії щодо побудови персонального бренду, цифрової трансформації та адаптації бізнесу, а також інвестицій та грантових програм.

Разом із Greenpeace Україна , втілили проєкт “Монтувальниця сонячних електростанцій”, яка спонукала українок будувати кар’єру у сфері відновлювальної енергетики.

WiT пропонує навчальні та менторські програми для жінок, воркшопи, нетворкінг сесії та конференції, що відкривають унікальні можливості для особистого й кар’єрного розвитку.

Соціальна відповідальність як репутаційний капітал

Компанії, які відкрито проявляють соціальну відповідальність, отримують вищий рівень довіри серед клієнтів, кандидатів і партнерів. Люди хочуть працювати там, де є сенс, справедливість і людяність. Саме тому багато українських компаній об’єднуються навколо спільних цінностей у межах Women in Tech Ukraine.

Серед партнерів — Google Україна, Huawei Україна, Qubit Labs, Avenga, Itua, Sombra та інші технологічні гравці, які не лише підтримують D&I, а й впроваджують його у свої стратегії розвитку. Бізнес та громадський сектор об’єднуються, аби забезпечити рівні можливості для жінок у сфері технологій.

Так, WiT у колаборації з Huawei Україна запустила освітню програму для жінок, які прагнуть змінити своє життя завдяки цифровим можливостям. Програма передбачає вебінари, онлайн-активності, дискусії та цінні лекції від 10+ експертів у різних сферах. Для забезпечення рівних можливостей, передбачений переклад жестовою мовою.

Після закінчення програми учасниці отримають поради та підтримку щодо подачі заявок на гранти, план щодо побудови онлайн-бізнесу й автоматизації процесів та менторський супровід на всіх етапах професійного та підприємницького зростання. Вони також стануть частиною сильного жіночого ком’юніті, яке спілкується без стереотипів та підтримує без умов.

Для створення успішного бренду та розвитку більш інклюзивного українського суспільства, компанії можуть долучатися до руху Women in Tech і разом з нами підтримувати жінок у технологіях.

Висновок

Соціальна відповідальність — це стратегічний капітал, який напряму впливає на бренд роботодавця. Сьогодні це — вимога ринку, а не “гарний жест.” Ті бізнеси, які зараз впроваджують політику інклюзії та різноманіття, в майбутньому отримають конкурентну перевагу, залучатимуть найкращі таланти, підвищать продуктивність та зміцнять свій бізнес. Однак якщо D&I використовується лише для “естетики бренду”, без реальних дій, компанія швидко втрачає довіру кандидатів.

Тож, важливо зробити участь у соціальних проєктах частиною корпоративної стратегії, оптимізувати внутрішні процеси, забезпечити рівний та прозорий рекрутинг та онбоардинг, забезпечувати гнучкі умови праці, проводити навчання щодо інклюзії та підтримувати культуру відкритого діалогу.

“Різноманіття — це не виклик, а джерело сили, яке надихає на інновації, гарантує кращі результати для бізнесу та стає інструментом для досягнення амбітних цілей.” - Анна Панченко, Ко-фаундерка і лідерка Women in Tech Ukraine.