Роксолана Пиртко про дитячі ініціативи у СТРЦ Spartak: як минув творчий січень

Впродовж січня спортивно-торговельно-розважальний центр (СТРЦ) Spartak у Львові реалізував серію дитячих заходів, спрямованих на розвиток творчості, спілкування та емоційної підтримки.

Для юних відвідувачів організували майстер-класи з ліплення пластиліном, інтерактивні активності та зустрічі з анімаційними персонажами, які перетворили звичайний похід у торговельний центр на повноцінний досвід спільної творчості.

За словами Роксолани Пиртко, СЕО СТРЦ Spartak, такі події мають глибше значення, ніж просто розваги.

"Ми свідомо робимо акцент на дитячих ініціативах, адже сьогодні дітям особливо важливо мати простір, де вони можуть творити, взаємодіяти й відчувати підтримку. Spartak – це не лише простір для покупок, а й середовище, у якому формується відчуття нормального, живого дитинства", – зазначає Роксолана Пиртко.

У межах січневих заходів діти власноруч створювали фігурки з пластиліну, брали участь у тематичних іграх та активно взаємодіяли з аніматорами. Формат подій був відкритим і доступним, що дозволило залучити родини різного віку без додаткових умов чи реєстрацій.

"Для нас принципово важливо, щоб такі активності були регулярними. Діти потребують стабільності та позитивних емоцій, а батьки – місця, де можна провести час разом із користю", – підкреслює Роксолана Пиртко, коментуючи концепцію зимових подій у СТРЦ.

У Spartak зазначають, що підтримка дитячих та сімейних ініціатив залишатиметься одним із ключових напрямів роботи й надалі. Січневі майстерки стали стартом року, у якому центр планує ще більше освітніх, творчих і соціально орієнтованих подій для громади Львова.