Дата публікації

Роксолана Пиртко про дитячі ініціативи у СТРЦ Spartak: як минув творчий січень

Дитячі ініціативи у СТРЦ Spartak
Дитячі ініціативи у СТРЦ Spartak. Фото: пресслужба СТРЦ Spartak

Впродовж січня спортивно-торговельно-розважальний центр (СТРЦ) Spartak у Львові реалізував серію дитячих заходів, спрямованих на розвиток творчості, спілкування та емоційної підтримки. 

Для юних відвідувачів організували майстер-класи з ліплення пластиліном, інтерактивні активності та зустрічі з анімаційними персонажами, які перетворили звичайний похід у торговельний центр на повноцінний досвід спільної творчості.

За словами Роксолани Пиртко, СЕО СТРЦ Spartak, такі події мають глибше значення, ніж просто розваги.

Фото 2 — Роксолана Пиртко про дитячі ініціативи у СТРЦ Spartak: як минув творчий січень
Роксолана Пиртко.

"Ми свідомо робимо акцент на дитячих ініціативах, адже сьогодні дітям особливо важливо мати простір, де вони можуть творити, взаємодіяти й відчувати підтримку. Spartak – це не лише простір для покупок, а й середовище, у якому формується відчуття нормального, живого дитинства", – зазначає Роксолана Пиртко.

У межах січневих заходів діти власноруч створювали фігурки з пластиліну, брали участь у тематичних іграх та активно взаємодіяли з аніматорами. Формат подій був відкритим і доступним, що дозволило залучити родини різного віку без додаткових умов чи реєстрацій.

"Для нас принципово важливо, щоб такі активності були регулярними. Діти потребують стабільності та позитивних емоцій, а батьки – місця, де можна провести час разом із користю", – підкреслює Роксолана Пиртко, коментуючи концепцію зимових подій у СТРЦ.

Фото 3 — Роксолана Пиртко про дитячі ініціативи у СТРЦ Spartak: як минув творчий січень
Фото 4 — Роксолана Пиртко про дитячі ініціативи у СТРЦ Spartak: як минув творчий січень
Фото 5 — Роксолана Пиртко про дитячі ініціативи у СТРЦ Spartak: як минув творчий січень

У Spartak зазначають, що підтримка дитячих та сімейних ініціатив залишатиметься одним із ключових напрямів роботи й надалі. Січневі майстерки стали стартом року, у якому центр планує ще більше освітніх, творчих і соціально орієнтованих подій для громади Львова.