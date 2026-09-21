Російські війська обстріляли залізничний вокзал у Лозовій на Харківщині

Російська армія завдала чергового удару по критичній інфраструктурі, поціливши по залізничному вокзалу в місті Лозова на Харківщині.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки ніхто з пасажирів та залізничників не постраждав, оскільки всі люди вчасно перебували в укриттях.

Ситуацію прокоментував голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, нагадавши про попередній аналогічний удар по цій же станції, який стався півтора місяця тому.

"Лозова. Півтора місяців тому й сьогодні вночі. Комфорт, піклування, дитячий сміх — приносимо це в наші вокзали, а ворог із цим люто бореться. Бо їхня релігія — смерть, руїна, сльози. Найважливіше: всі цілі при сьогоднішньому черговому нальоті на Лозову, перебували в укриттях. Коли безпекова ситуація дозволить — ми точно наведемо лад і точно знову тут лунатиме дитячий сміх", — заявив він.

Залізничники наголошують, що попри постійні атаки ворога на інфраструктуру, пріоритетом залишається безпека пасажирів та співробітників. Відновлювальні роботи на об'єкті розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація в регіоні.

Нагадаємо, російська армія вранці 18 вересня завдала удару по приміському поїзду на Харківщині. Попередньо, двоє пасажирів зазнали тяжких поранень через те, що під час евакуації не відійшли на безпечну відстань від поїзда.