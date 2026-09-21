Российские войска обстреляли железнодорожный вокзал в Лозовой Харьковской области

Российская армия нанесла очередной удар по критической инфраструктуре, попав по железнодорожному вокзалу в городе Лозовая Харьковской области.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что в результате вражеской атаки никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал, поскольку все люди вовремя находились в укрытиях.

Ситуацию прокомментировал председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, напомнив о предварительном аналогичном ударе по этой же станции, который произошел полтора месяца назад.

"Лозовая. Полтора месяцев назад и сегодня ночью. Комфорт, попечительство, детский смех - приносим это в наши вокзалы, а враг с этим яростно борется. Потому что их религия - смерть, руина, слезы. Самое важное: все цели при сегодняшнем очередном налете на Лозовую, находились в нашем положении. Когда мы находимся в Лозове, мы находимся в положении. точно снова здесь будет раздаваться детский смех", — заявил он.

Железнодорожники отмечают, что, несмотря на постоянные атаки врага на инфраструктуру, приоритетом остается безопасность пассажиров и сотрудников. Восстановительные работы на объекте начнутся сразу, как только это позволит ситуация безопасности в регионе.

Напомним, российская армия утром 18 сентября нанесла удар по пригородному поезду на Харьковщине. Предварительно, двое пассажиров получили тяжелые ранения из-за того, что во время эвакуации не отошли на безопасное расстояние от поезда.