Росія атакувала дронами об’єкти "Нафтогазу" на Полтавщині та Сумщині

5 квітня російська армія атакувала безпілотниками об’єкти групи “Нафтогаз” у Полтавській та Сумській областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

За його словами, під ударами опинився об’єкт газовидобутку на Полтавщині, який напередодні вже перебував під обстрілами.

Також росіяни атакували ще один нафтогазовий об’єкт на Сумщині.

"На місці виникла пожежа. До ліквідації були залучені підрозділи ДСНС. На щастя, люди перебували в укриттях – ніхто зі співробітників не постраждав", - зазначив Корецький.

Він додав, що фахівці компанії та всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атак.

Нагадаємо, 4 квітня російські війська атакували дронами інфраструктурні активи групи “Нафтогаз” на Полтавщині, що призвело до пожежі.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

29 березня під ударом опинилися виробничі активи "Нафтогазу" на Сумщині. Внаслідок атаки зафіксовано суттєві пошкодження, на місці виникла пожежа.

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру групи "Нафтогаз". Лише у 2025 році зафіксовано 229 атак — більше, ніж за попередні три роки разом. Загалом з 2022 року по об’єктах компанії застосовано понад 1 700 засобів ураження, включно з ракетами, дронами і артилерією.