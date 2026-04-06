Россия атаковала дронами объекты "Нафтогаза" на Полтавщине и Сумщине

5 апреля российская армия атаковала беспилотниками объекты группы "Нафтогаз" в Полтавской и Сумской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

По его словам, под ударами оказался объект газодобычи в Полтавской области, который накануне уже находился под обстрелами.

Также россияне атаковали еще один нефтегазовый объект в Сумской области.

"На месте возник пожар. К ликвидации были привлечены подразделения ГСЧС. К счастью, люди находились в укрытиях – никто из сотрудников не пострадал", - отметил Корецкий.

Он добавил, что специалисты компании и все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атак.

Напомним, 4 апреля российские войска атаковали дронами инфраструктурные активы группы "Нафтогаз" на Полтавщине, что привело к пожару.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

29 марта под ударом оказались производственные активы "Нафтогаза" в Сумской области. В результате атаки зафиксированы существенные повреждения, на месте возник пожар.

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила 401 атаку на инфраструктуру группы "Нафтогаз". Только в 2025 году зафиксировано 229 атак – больше, чем за предыдущие три года вместе. Всего с 2022 года по объектам компании применено более 1 700 средств поражения, включая ракеты, дрона и артиллерию .