Росія атакувала енергетику у кількох регіонах: знеструмлені споживачі у чотирьох областях

Вночі 3 березня Росія вкотре завдала ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури у кількох регіонах. Внаслідок атак є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів.

Графіки відключень

У Міненерго зауважили, що у частині регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Споживачів закликають стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу у регіонах.

Чи є шанси повернутися до життя без графіків

Зауважимо, масовані удари по енергетичній інфраструктурі, дефіцит генерації та морози призвели до ситуації, коли більша частина країни продовжує жити в умовах тривалих відключень.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Шанси на скасування графіків відключення електроенергії є, але вони будуть в Україні влітку та у наступному опалювальному сезоні. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів колишній міністр енергетики Іван Плачков.