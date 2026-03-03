Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,23

+0,13

EUR

50,60

--0,26

Готівковий курс:

USD

43,32

43,20

EUR

51,11

50,90

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія атакувала енергетику у кількох регіонах: знеструмлені споживачі у чотирьох областях

лінії електропередач
У частині регіонів України діють графіки погодинних відключень / Depositphotos

Вночі 3 березня Росія вкотре завдала ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури у кількох регіонах. Внаслідок атак є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що  енергетики  працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів. 

Графіки відключень

У Міненерго зауважили, що у частині регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. 

Споживачів закликають стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу у регіонах.

Чи є шанси повернутися до життя без графіків

Зауважимо, масовані удари по енергетичній інфраструктурі, дефіцит генерації та морози призвели до ситуації, коли більша частина країни продовжує жити в умовах тривалих відключень.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Шанси на скасування графіків відключення електроенергії є, але вони будуть в Україні влітку та у наступному опалювальному сезоні. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів колишній міністр енергетики Іван Плачков.

Автор:
Світлана Манько