Росіяни атакували ферму на Харківщині: є загиблі та поранені

Російські війська атакували сільськогосподарське підприємство у Старій Гнилиці Харківської області. Загинули шестеро людей — двоє чоловіків та четверо жінок.

Про це повідомляє Dilo, з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, також унаслідок обстрілу поранень різного ступеня тяжкості зазнали восьмеро працівників ферми.

"Кількість жертв атаки ворога на ферму у Старій Гнилиці сьогодні вранці зросла до 6 людей. Серед загиблих — двоє чоловіків і четверо жінок. Наразі відомо про 8 постраждалих — це працівники ферми. Усім надається необхідна медична допомога", - наголосив голова ОВА.

Наразі екстрені та профільні служби продовжують працювати на місці ворожої атаки в посиленому режимі, розбираючи завали та фіксуючи черговий воєнний злочин армії РФ проти мирного населення України.

Раніше російські війська атакували безпілотниками молочну ферму в Дубов'язівській громаді Сумської області. Внаслідок удару загинули корови, частина тварин отримала поранення, однак серед працівників постраждалих немає.