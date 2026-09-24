Россияне атаковали ферму в Харьковской области: есть погибшие и раненые

Российские войска атаковали сельскохозяйственное предприятие в Старой Гнилице Харьковской области. Погибли шесть человек — двое мужчин и четыре женщины.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, ранения различной степени тяжести получили восемь работников фермы.

"Количество жертв атаки врага на ферму в Старой Гнилице сегодня утром возросло до 6 человек. Среди погибших — двое мужчин и четверо женщин. Сейчас известно о 8 пострадавших — это работники фермы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - подчеркнул председатель ОВА.

Экстренные и профильные службы продолжают работать на месте вражеской атаки в усиленном режиме, разбирая завалы и фиксируя очередное военное преступление армии РФ против мирного населения Украины.

Ранее российские войска атаковали беспилотниками молочную ферму в Дубовязовской общине Сумской области. В результате удара погибли коровы, часть животных получила ранения, однако среди работников пострадавших нет.