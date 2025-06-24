Rozetka відкрила 32 магазини за перші пів року 2025 року

Найбільший український онлайн-ритейлер Rozetka активно нарощує фізичну присутність і за пів року майже досяг половини від показника минулого року. За перші шість місяців 2025 року компанія відкрила 32 нові магазини, з яких 21 – власних, а 11 – за франшизою . До кінця року планують додати ще кілька десятків торгових точок.

Про це Delo.ua повідомили в пресслужбі компанії.

Для порівняння впродовж 2024 року компанія додала на мапу України 74 нові магазини, вийшла на ринок 35 нових міст, і завершила рік з 523 торговими точками в 155 населених пунктах. Станом на 1 червня 2025 року мережа налічує вже 555 магазинів у 161 місті.

"Ми бачимо стабільний попит у регіонах і далі розширюємо свою присутність. Розвиваємо як з власні магазини, так і франчайзингові. Оновлений формат франшизи передбачає менші стартові інвестиції і прогнозовану прибутковість, тож він швидко став популярним", – коментують у пресслужбі Rozetka.

Паралельно компанія змістила акцент на розвиток мережі поштоматів та партнерських точок видачі. Якщо на початку 2024 року поштоматів було всього 4, то зараз – уже 78. До кінця червня планується ще 4, а до кінця року – щонайменше 300 нових по всій Україні.

"Ми вирішили розвивати нові формати, зокрема, партнерські точки у локальних партнерів та мережу власних поштоматів. Це зручно для клієнтів і менш витратно для нас. Поштомати можна швидко встановити навіть там, де раніше не були представлені", – пояснюють у компанії.

Крім того, зараз працюють 87 точок видачі у партнерських приміщеннях. Такий формат особливо популярний у малих містах і селах.

"Ми бачимо, що покупці в невеликих містечках і селах охоче користуються такими форматами. Це дозволяє нам бути ближчими до кожного українця", –говорять у преслужбі.

До кінця 2025 року Rozetka планує відкрити ще десятки нових торгових точок і активно розвивати нові формати доставки в усіх регіонах.

Нагадаємо, у минулому році онлайн-гіпермаркет Rozetka закрив найбільший свій магазин на проспекті Степана Бандери у Києві, що біля метро "Почайна".