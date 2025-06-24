Rozetka открыла 32 магазина за первые полгода 2025 года

Крупнейший украинский онлайн-ритейлер Rozetka активно наращивает физическое присутствие и за полгода почти достиг половины показателя прошлого года. За первые шесть месяцев 2025 года компания открыла 32 новых магазина, из которых 21 – собственных, а 11 – по франшизе. До конца года планируют прибавить еще несколько десятков торговых точек.

Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе компании.

Для сравнения на протяжении 2024 года компания добавила на карту Украины 74 новых магазина, вышла на рынок 35 новых городов и завершила год с 523 торговыми точками в 155 населенных пунктах. По состоянию на 1 июня 2025 года сеть насчитывает уже 555 магазинов в 161 городе.

"Мы видим стабильный спрос в регионах и дальше расширяем свое присутствие. Развиваем как собственные магазины, так и франчайзинговые. Обновленный формат франшизы предполагает меньшие стартовые инвестиции и прогнозируемую доходность, поэтому он быстро стал популярным", – комментируют в пресс-службе Rozetka.

Параллельно компания сместила акцент на развитие сети почтоматов и партнерских точек выдачи. Если в начале 2024 года почтоматов было всего 4, то сейчас – уже 78. К концу июня планируется еще 4, а к концу года – по меньшей мере 300 новых по всей Украине.

"Мы решили развивать новые форматы, в частности, партнерские точки у локальных партнеров и сеть собственных почтоматов. Это удобно для клиентов и менее затратно для нас. Почтоматы можно быстро установить даже там, где раньше не были представлены", – объясняют в компании.

Кроме того, сейчас работают 87 точек выдачи в партнерских помещениях. Такой формат особенно популярен в малых городах и селах.

"Мы видим, что покупатели в небольших городках и селах охотно пользуются такими форматами. Это позволяет нам быть более близкими к каждому украинцу", – говорят в преслужбе.

До конца 2025 г. Rozetka планирует открыть еще десятки новых торговых точек и активно развивать новые форматы доставки во всех регионах.

Напомним, в прошлом году онлайн-гипермаркет Rozetka закрыл самый большой свой магазин на проспекте Степана Бандеры в Киеве возле метро "Почайна".