Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,87

+0,04

EUR

48,02

--0,18

Наличный курс:

USD

41,80

41,72

EUR

48,78

48,60

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Rozetka открыла 32 магазина за первые полгода 2025 года

Rozetka почтомат
До конца текущего года Rozetka планирует открыть еще 300 новых почтоматов. Фото предоставлено прессслужбой

Крупнейший украинский онлайн-ритейлер Rozetka активно наращивает физическое присутствие и за полгода почти достиг половины показателя прошлого года. За первые шесть месяцев 2025 года компания открыла 32 новых магазина, из которых 21 – собственных, а 11 – по франшизе. До конца года планируют прибавить еще несколько десятков торговых точек.

Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе компании.

Для сравнения на протяжении 2024 года компания добавила на карту Украины 74 новых магазина, вышла на рынок 35 новых городов и завершила год с 523 торговыми точками в 155 населенных пунктах. По состоянию на 1 июня 2025 года сеть насчитывает уже 555 магазинов в 161 городе.

"Мы видим стабильный спрос в регионах и дальше расширяем свое присутствие. Развиваем как собственные магазины, так и франчайзинговые. Обновленный формат франшизы предполагает меньшие стартовые инвестиции и прогнозируемую доходность, поэтому он быстро стал популярным", – комментируют в пресс-службе Rozetka.

Параллельно компания сместила акцент на развитие сети почтоматов и партнерских точек выдачи. Если в начале 2024 года почтоматов было всего 4, то сейчас – уже 78. К концу июня планируется еще 4, а к концу года – по меньшей мере 300 новых по всей Украине.

"Мы решили развивать новые форматы, в частности, партнерские точки у локальных партнеров и сеть собственных почтоматов. Это удобно для клиентов и менее затратно для нас. Почтоматы можно быстро установить даже там, где раньше не были представлены", – объясняют в компании.

Кроме того, сейчас работают 87 точек выдачи в партнерских помещениях. Такой формат особенно популярен в малых городах и селах.

"Мы видим, что покупатели в небольших городках и селах охотно пользуются такими форматами. Это позволяет нам быть более близкими к каждому украинцу", – говорят в преслужбе.

До конца 2025 г. Rozetka планирует открыть еще десятки новых торговых точек и активно развивать новые форматы доставки во всех регионах.

Напомним, в прошлом году онлайн-гипермаркет Rozetka закрыл самый большой свой магазин на проспекте Степана Бандеры в Киеве возле метро "Почайна".

Автор:
Елена Черкасец