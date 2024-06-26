Rozetka объявила о закрытии крупнейшего оффлайн-магазина в Киеве

30 июня онлайн-гипермаркет Rozetka закрывает свой магазин на проспекте Степана Бандеры, расположенный возле метро "Почайна" в Киеве.

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Об этом Forbes Ukraine сообщил совладелец Rozetka Владислав Чечеткин.

Сообщается, что это была крупнейшая торговая точка ритейлера площадью 4000 кв. м, которую открыли в 2017 году.

По словам Чечеткина, этот магазин заменили десятками новых, меньших по размеру.

В настоящее время в сети работает 486 магазинов.

При этом у Rozetka остается еще три больших офлайн-магазина: в Киеве на Крещатике, в Одессе в переулке Семафорном и Харькове на улице Клочковской. В компании отметили, что все они продолжают работу.

Как уточнил Чечеткин, помещение на проспекте Степана Бандеры, в котором работала Rozetka, компания арендовала, а теперь покидает здание.

Повреждение склада Rozetka в результате ракетного удара 21 марта

Напомним, 21 марта 2024 года в результате ракетного удара, который российские войска совершили по Киеву, пострадало здание склада крупнейшего онлайн-ритейлера в стране Rozetka, а также машины и товары.

"Пострадало здание, пострадали наши машины, которые взрывной волной перевернуло вверх дном, пострадали товары (простите, пожалуйста, дорогие клиенты, сегодня мы можем задержаться с доставками)", - написал тогда Чечеткин, добавив, что во время удара на смене было 99 человек, но они не пострадали, поскольку были в бомбоубежище.

О Rozetka

Rozetka – крупнейший онлайн-ритейлер Украины. В 2023 году компания получила выручку 45 млрд грн, по данным SimilarWeb, трафик платформы достиг 398,5 млн посещений. Основали компанию в 2005 году Ирина и Владислав Чечеткины, в 2015-м совладельцем Rozetka стал фонд Horizon Capital.

В 2018 году онлайн-ритейлер начал активно развивать офлайн-направление. В преддверии полномасштабного вторжения у него было 270 торговых точек.

В точках Rozetka не только выдают заказы, но и продают напитки, кондитерку и другие товары.