Rozetka оголосила про закриття найбільшого офлайн-магазину в Києві

30 червня онлайн-гіпермаркет Rozetka закриває свій магазин на проспекті Степана Бандери, що знаходиться біля метро "Почайна" у Києві.

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Про це Forbes Ukraine повідомив співвласник Rozetka Владислав Чечоткін.

Повідомляється, що це була найбільша торгова точка ритейлера площею 4000 кв м, яку відкрили у 2017 році.

За словами Чечоткіна, цей магазин замінили десятками нових, менших за розміром.

Зараз в мережі працює 486 магазинів.

При цьому у Rozetka залишається ще три великих офлайн-магазинів: в Києві на Хрещатику, в Одесі в провулку Семафорному та Харкові на вулиці Клочковській. В компанії зазначили, що всі вони продовжують працювати.

Як уточнив Чечоткін, приміщення на проспекті Степана Бандери, в якому працювала Rozetka, компанія орендувала, а тепер вона покидає будівлю.

Пошкодження складу Rozetka внаслідок ракетного удару 21 березня

Нагадаємо, 21 березня 2024 року у результаті ракетного удару, який російські війська здійснили по Києву, постраждала будівля складу найбільшого онлайн-ритейлеру у країні Rozetka, а також машини і товари.

"Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари (пробачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо десь затриматися з доставками)", - написав тоді Чечоткін, додавши, що під час удару на зміні було 99 людей, але вони не постраждали, оскільки були в бомбосховищі.

Про Rozetka

Rozetka — найбільший онлайн-ритейлер України. В 2023 -му році компанія отримала виторг 45 млрд грн, за даними SimilarWeb, трафік платформи сягнув 398,5 млн відвідувань. Заснували компанію у 2005 році Ірина та Владислав Чечоткіни, у 2015 -му співвласником Rozetka став фонд Horizon Capital.

У 2018 році онлайн-ритейлер почав активно розвивати офлайн-напрям. Напередодні повномасштабного вторгнення у нього було 270 торгових точок.

В точках Rozetka не лише видають замовлення, а й продають напої, кондитерку та інші товари.