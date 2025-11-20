Розумні покупки: як українці зустрічають Чорну п’ятницю 2025

Цьогорічна Чорна п’ятниця обіцяє бути не просто перегонами за знижками, а тестом на свідомість покупців. За даними Admitad, понад 60% українців планують купувати лише те, що дійсно потрібно, а не просто “бо дешево”. Цей тренд формує нову культуру розумного споживання, у якій на першому місці — користь, якість і довіра до бренду.

Технології, книги, прикраси, аромати — кожен знаходить свою вигоду. А українські компанії відповідають на запит аудиторії не гучними гаслами, а продуманими рішеннями: чесні знижки, реальні цінності та трохи святкової магії.

VIVAT — читаємо, мріємо, діємо

Один із найбільших книжкових холдингів України, VIVAT, запрошує наповнити дім історіями. У каталозі — понад 20 000 книжок українською та англійською: від дитячих видань до світових бестселерів і мотивуючого non-fiction. "VIVAT створює книги, а не просто продає їх" — і ця філософія читається з кожної сторінки.

StoreinUA — технології з людським обличчям

Вже понад 15 років StoreinUA допомагає українцям обирати якісну техніку з сервісом, якому довіряють. На Чорну пʼятицю магазин пропонує знижки до -40% на улюблені бренди — Apple, Dyson, Samsung, Tefal. Тут можна знайти все — від смартфонів і телевізорів до грилів і фітнес-девайсів.

Polis.ua — чесні знижки на спокій

Онлайн-сервіс страхування Polis.ua доводить, що Чорна п’ятниця — це не лише про покупки. Платформа пропонує реальні знижки до -30% на страхові поліси, без «псевдо-акцій» і дрібного шрифту. "Ми не граємось із цінами, ми даємо чесну знижку", — кажуть у компанії. Оформлення займає кілька хвилин, а результат — відчуття спокою, що не має ціни.

Pandora — прикраси, що зберігають спогади

Ювелірний бренд Pandora знову запрошує святкувати моменти життя красиво. З 23 по 30 листопада у межах Чорної п’ятниці діятиме знижка 20% на всі прикраси (деталі промо дізнавайтесь у консультантів або на e-pandora.ua). Це не просто вигідна пропозиція, а можливість сказати "дякую" чи "люблю" через власну ювелірну історію.

DEPAVA — аромати, що говорять мовою емоцій

Український бренд DEPAVA створює нішеві аромати з французьких інгредієнтів, роблячи світ парфумерії ближчим до кожного. Під час Чорної п’ятниці — знижки на всі колекції: жіночі, чоловічі та аромати для дому. DEPAVA — це про індивідуальність і стиль без переплат.

CompBest — комп’ютери без переплат

Український магазин CompBest вже понад 10 років доводить, що якісна техніка може бути доступною. У межах Чорної пʼятниці — -10 % на ноутбуки, системні блоки, монітори та ігрові збірки. Клієнти отримують бонуси: безкоштовну доставку, розстрочку без переплат і професійну допомогу у виборі.

Підсумок

Чорна п’ятниця 2025 року демонструє: український ринок стає дорослішим. Покупці мислять прагматично, бренди діють чесно, а вигода все частіше вимірюється не знижкою, а емоцією та довірою.

Коли технології, книги, аромати й прикраси говорять однією мовою — мовою цінності — це означає, що Чорна пʼятниця в Україні вже перетворився на справжню історію розумних рішень.