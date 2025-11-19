S1 Позняки: девелопер Standard One анонсував новий житловий проєкт

Девелопер Standard One оголошує про старт нового інвестиційно-житлового проєкту у Києві, прибуткового будинку на лівому березі Дніпра — S1 Позняки. Будинок стане найбільшим у портфелі компанії.

S1 Позняки — це 24-поверховий прибутковий будинок із чітким зонуванням:

1-2 поверхи — понад 7 000 м² комерційних площ, 3–24 поверхи — 756 апартаментів для оренди. Близько 80% квартир — однокімнатні, основу становлять студії площею 35 м². Апартаменти будуються одразу з ремонтом white box: після передачі ключів апартаменти готові до меблювання й старту оренди, а усі операційні зобов’язання бере на себе власна компанія з управління дохідною нерухомістю S1 Property.

"S1 Позняки — це наш новий і найбільший наразі проєкт. Ми створюємо продукт, який одразу готовий до життя або здачі в оренду — без додаткових вкладень часу чи зусиль для власника", — коментує Надія Рибакова, комерційна директорка Standard One.

Локація, яка має високий попит

Комплекс розташований у мікрорайоні Позняки Дарницького району Києва. До найближчої станції метро "Позняки" 2-3 хвилини пішки. Поруч розташоване озеро "Срібний Кіл" із зонами для прогулянок, а також парк "Позняки", набережна, спортивні майданчики. У радіусі кількох хвилин — школи, дитсадки, супермаркети, кафе та уся необхідна інфраструктура для комфортного життя.

Внутрішня інфраструктура

S1 Позняки спроєктований так, щоб генерувати максимальний попит на оренду. Мешканцям буде максимально зручно жити й працювати, не виходячи з будинку. У лобі площею близько 500 м² передбачені коворкінг, лаунж-зони та власний кінопростір. Для спілкування й дозвілля створено кілька форматів community-просторів — кухня-вітальня для зустрічей, кімнати для ігор і караоке, а також дитяча кімната.

У комплексі є тренажерна зала, простори для фітнесу, пілатесу, йоги та TRX. Для побутових потреб облаштована пральня з великими пральними та сушильними машинами.

Безпеку мешканців забезпечують укриття, система контролю доступу, відеоспостереження на входах, у лобі, ліфтових зонах і на поверхах, а також фізична охорона.

У будинку буде генератор для забезпечення електроенергії в разі потреби та власна дахова котельня для забезпечення водою і теплом. У разі повного блекауту будинок залишатиметься повністю автономним 2 доби.

Торговий центр на перших поверхах підсилить інфраструктуру району й зробить його ще привабливішим: супермаркети, кавʼярні, піцерія, аптека, стоматологія, офісні приміщення. Усе це створює зручність для орендарів, коли усе необхідне знаходиться поруч, а для інвесторів — впевненість у стабільному попиті.

Також у всіх будинках Standard One працює власна компанія з управління дохідною нерухомістю S1 Property, яка бере на себе всі операційні процеси: прибирання, ремонт, встановлення техніки, пошук орендарів, підписання договорів, контроль стану апартаментів і адміністрування. Усе працює через єдиний сервіс.

Перевірена модель для інвесторів

S1 Позняки спроєктований як прибутковий будинок із самого початку. Проєкт базується на перевіреній моделі build-to-rent, яка вже багато років успішно працює у першому будинку мережі — S1 ВДНГ. Наступними локаціями цієї моделі є S1 Оболонь, S1 Нивки та S1 Позняки.

"Кожен новий додатковий об’єкт Standard One підтримує репутацію бренду на ринку, а не конкурує з іншими. Це створює ефект “мережі довіри” — коли якість одного будинку підсилює привабливість усієї колекції, формуючи стабільний попит з боку орендарів і зростання капіталізації для інвесторів. Крім того, це демонструє силу і сталість компанії, яка будує і масштабується в Україні під час війни", — каже Олександр Овчаренко, співвласник Standard One.

Будинок спроєктовано з фокусом на ліквідність. Попит на якісне орендне житло в Києві зростає, особливо у форматах, що поєднують локацію біля метро, компактні планування та повноцінну внутрішню інфраструктуру. Більшість апартаментів — це квартири-студії, які мають найвищий попит на ринку оренди.

На лівому березі таких об’єктів обмежена кількість, тому проєкти, які пропонують сучасний підхід до сервісу, автономності та безпеки, швидко знаходять свою аудиторію. S1 Позняки відповідає цим запитам: будинок будується як комплекс із сервісною моделлю, що зменшує навантаження як на орендаря, так і на інвестора. Завдяки цьому S1 Позняки матиме високий рівень заповнюваності.

Прогнозована дохідність проєкту — 8-12% річних у доларах, а потенціал капіталізації за час будівництва 2-3 роки — до 40% у валюті. Це можливість для інвесторів отримати стабільний дохід на проєкті з перевіреною бізнес-моделлю.

Довідка: Standard One (S1) — девелоперська компанія повного циклу, що з 2016 року розвиває сегмент дохідної (build-to-rent) нерухомості у Києві. У портфелі — завершений проєкт S1 ВДНГ та нові будинки S1 Obolon, S1 Terminal, S1 Нивки та S1 Позняки.