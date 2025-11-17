Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

--0,02

EUR

48,98

+0,10

Готівковий курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,15

48,98

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Партнерський матеріал
Категорія
Новини
Дата публікації

Sales Forum’2025: Код прибутку. Продажі нового мислення

Sales Forum’2025 відбудеться 21 листопада 2025 року
Sales Forum’2025 відбудеться 21 листопада 2025 року

Sales Forum’2025 – головна бізнес-подія для керівників продажів, маркетингу, аналітики та експорту, присвячена системному зростанню бізнесу. Цьогорічна тема – "Код прибутку. Продажі нового мислення".

Форум об’єднує представників бізнесу та експертів, щоб дослідити, як змінюється архітектура продажів у світі даних і швидких рішень. У центрі дискусій поведінкова економіка, інтеграція комерційних функцій, омніканальність, культура лідерства та цифрові моделі масштабування.

21 листопада 2025 Київ, Ramada Encore, Столичне шосе, 103 + Online

На форумі обговорюватимуть, як:

  • зрозуміти логіку мислення клієнта і використати поведінкові інсайти у комерційній стратегії; 
  • побудувати єдину систему зростання, що поєднує Sales, Marketing, Analytics і Customer Success у спільну бізнес-модель;
  • підвищити ефективність каналів і створити омніканальний клієнтський досвід;
  • впровадити Sales Engine епохи даних цифрову систему продажів, що базується на CRM, аналітиці й agile-культурі;
  • розвивати культуру команд, орієнтовану на результат.

Подія збере понад 400 власників бізнесів, CEO, комерційних директорів та керівників відділів продажів, які формують нову логіку прибутковості українського бізнесу.

Серед спікерів:

  • Андрій Длігач (Advanter Group),
  • Марина Авдєєва ("Арсенал Страхування"),
  • Дмитро Поліщук (ПУМБ),
  • Денис Корабльов, Оксана Борнак, Олександр Паламарчук (МХП),
  • Ірина Зеленіна (Український експортний альянс),
  • Василь Яцишин (Kormotech),
  • Олександр Колб (Promodo),
  • Антон Камінський (Winner Leasing),
  • Антон Федулов (Sales Label),
  • Дмитро Казавчинський (CLIXAR),
  • Вадим Марценко (Martsenko Sales) та інші.

Організатор KA Group. Генеральний партнер МХП. Офіційні партнери Kormotech і Linkos Group.

Sales Forum’2025 формує середовище лідерів, які мислять системно, діють точно й будують прибутковість як стратегію, а не випадковість.

[email protected] | +38 (063) 247 94 74