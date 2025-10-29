Шануйтесь – поторгуйтесь. Monoмаркет вийшов Out-Of-Home

Коли monobank запустив маркетплейс monoмаркет, завдання стояло просте й складне водночас: голосно заявити про себе, розповісти про знижку 10% і привести перших покупців. Усе – в категорії, де вже тісно від великих гравців.

Креатив придумали в агенції HyperNormal, а Megapolis+ взяв на себе медіапланування, продакшн і розміщення.

Медіапланування в цій кампанії нагадувало пазл із тисячі елементів: різні міста, канали й формати потрібно було скласти в єдину картину. Саме ця точність дала бренду відчуття масштабної та цілісної присутності.

Monoмаркет вийшов Out-Of-Home.

Авдиторія, контекст, локації

Цільова авдиторія monoмаркет – ті самі хардкорні онлайн-покупці, які точно знають, де вигода, відвідувачі ТРЦ і клієнти monobank чи інших банків. В Megapolis+ не вигадували велосипед, але й не йшли навмання – обрали канали, де цільова авдиторія справді присутня, і де меседж буде доречним. І зробили це точно: з розумінням контексту й уваги в кожній точці контакту.

ТРЦ – бо тут люди вже в "режимі шопінгу".

Метро й наземний громадський транспорт – це щоденні маршрути містян, які звикли замовляти онлайн і користуються цифровими сервісами.

Зовнішня реклама – щоб масштабно охопити великі міста.

Особлива ставка – на ТРЦ

ТРЦ відіграли особливу роль – як середовище, де є і потрібна авдиторія, і відповідний контекст:

28 медіафасадів у Києві, Харкові, Дніпрі – від районних ТРЦ до Gulliver і Ocean Plaza.

Цифрові носії всередині ТРЦ – 21 ритейл-локація у шести містах. Тут реклама працювала буквально "на полі конкурентів".

Ocean Mall: масштаб, який видно здалеку

Окремий епізод кампанії – ТРЦ Ocean Mall, де реалізували два видовищних формати.

На лицьовій стороні будівлі – найбільший кутовий брандмауер у Києві. Завдяки асиметричній конструкції він охоплює одразу кілька транспортних потоків. Megapolis+ надрукував й змонтував два величезні банери ще до офіційного відкриття ТРЦ.

На тильній стороні – новий медіафасад компанії, на якому також реклама monoмаркет.

У парі ці два розміщення дали бренду сильне охоплення з обох боків ТРЦ.

Іронія як частина креативної стратегії

Основні сюжети чергували з мемним креативом – щоб реклама виглядала живіше й ближче до людей. 20 носіїв у різних містах працювали на емоційний контакт і додали кампанії того самого вайбу, за який люблять mono.

Результати

Кампанія охопила 5,7 мільйона людей – це 60,5% мешканців міст, де було розміщення. У п’яти найбільших – Києві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі – охоплення сягнуло 85,3%, або 4,6 мільйона. Загалом задіяли понад 4000 рекламних носіїв у 17 містах.