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Sense Bank долучився до послуги "Грант на власну справу" в "Дії"

Sense Bank долучився до послуги "Грант на власну справу" в "Дії"
Sense Bank долучився до послуги "Грант на власну справу" в "Дії"

Sense Bank став учасником державної програми "Грант на власну справу", яка реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Міністерством цифрової трансформації України, Державною службою зайнятості України. Програма спрямована на підтримку підприємців, як тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і тих, хто прагне масштабувати вже наявний бізнес.

Грант на власну справу дає можливість отримати кошти на створення або розвиток бізнесу та нових робочих місць фізичним особам, ФОП і ТОВ.

Заявку можна подати виключно через портал "Дія". Для цього необхідно авторизуватися в особистому кабінеті через BankID або "Дія.Підпис", заповнити онлайн-заявку та додати бізнес-план за встановленою формою (приклад заповненого доступний на порталі "Дія"). Після цього слід обрати Sense Bank чи Ощадбанк, підписати заявку електронним підписом і надіслати.

Долучившись до послуги "Грант на власну справу", Sense Bank засвідчує своє прагнення бути надійним партнером для українських підприємців, адже підтримка бізнесу сьогодні є одним із ключових чинників економічної стійкості та відновлення країни.

АТ "Сенс Банк". У Державному реєстрі банків №158. Ліцензія НБУ №61 від 01.12.2022 р.

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