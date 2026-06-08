Sense Bank спростив відкриття рахунків для бізнесу: онлайн, з будь-якого пристрою та безоплатно

Sense Bank розширив можливості дистанційного відкриття рахунків для юридичних осіб. Тепер подати заявку можна не лише з комп'ютера, а й зі смартфона або планшета – у будь-який час і з будь-якої точки світу. Процес адаптовано для комфортного користування на різних типах пристроїв.

Відкриваючи рахунок онлайн у Sense Bank, клієнти отримують:

б ез оплатне відкриття рахунку та 0 грн за пакет обслуговування протягом перших 3 місяців;

р ахунки в національній та іноземних валютах відповідно до потреб бізнесу;

б езкоштовне п ідключення до клієнт-банку та додатку Sense SuperApp одночасно після відкриття рахунку;

б ез оплатний випуск та обслуговування бізнес-карток до рахунку;

б езкоштовне перерахування заробітної плати;

в игідні умови на валютні операції для компаній, що працюють з іноземними контрагентами.

Скористатися сервісом дистанційного відкриття рахунку може представник юридичної особи, який:

зазначений керівником у відомостях ЄДР;

має ID-картку або закордонний паспорт у застосунку " Дія " ;

має цифровий електронний підпис.

Подати заявку на відкриття рахунку можна через вебплатформу на сайті Sense Bank у браузері на комп'ютері, смартфоні або планшеті.

Покрокова інструкція з відкриття рахунку за посиланням.

Sense Bank продовжує розвивати цифрові сервіси для малого та середнього бізнесу, спрощуючи доступ юридичним особам до банківських послуг.

АТ "Сенс Банк". У Державному реєстрі банків №158. Ліцензія НБУ №61 від 01.12.2022 р.

Актуальні умови доступні на сайті банку.