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Sense Bank спростив відкриття рахунків для бізнесу: онлайн, з будь-якого пристрою та безоплатно

Sense Bank спростив відкриття рахунків для бізнесу: онлайн, з будь-якого пристрою та безоплатно
Sense Bank спростив відкриття рахунків для бізнесу: онлайн, з будь-якого пристрою та безоплатно

Sense Bank розширив можливості дистанційного відкриття рахунків для юридичних осіб. Тепер подати заявку можна не лише з комп'ютера, а й зі смартфона або планшета – у будь-який час і з будь-якої точки світу. Процес адаптовано для комфортного користування на різних типах пристроїв.

Відкриваючи рахунок онлайн у Sense Bank, клієнти отримують:

  • безоплатне відкриття рахунку та 0 грн за пакет обслуговування протягом перших 3 місяців; 
  • рахунки в національній та іноземних валютах відповідно до потреб бізнесу; 
  • безкоштовне підключення до клієнт-банку та додатку Sense SuperApp одночасно після відкриття рахунку;
  • безоплатний випуск та обслуговування бізнес-карток до рахунку;
  • безкоштовне перерахування заробітної плати;
  • вигідні умови на валютні операції для компаній, що працюють з іноземними контрагентами.

Скористатися сервісом дистанційного відкриття рахунку може представник юридичної особи, який:

  • зазначений керівником у відомостях ЄДР;
  • має ID-картку або закордонний паспорт у застосунку "Дія"; 
  • має цифровий електронний підпис.

Подати заявку на відкриття рахунку можна через вебплатформу на сайті Sense Bank у браузері на комп'ютері, смартфоні або планшеті.

Покрокова інструкція з відкриття рахунку за посиланням.

Sense Bank продовжує розвивати цифрові сервіси для малого та середнього бізнесу, спрощуючи доступ юридичним особам до банківських послуг.

АТ "Сенс Банк". У Державному реєстрі банків №158. Ліцензія НБУ №61 від 01.12.2022 р.
Актуальні умови доступні на сайті банку.