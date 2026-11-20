8 грудня в Києві на SHE Congress 2026 – щорічному конгресі від WoMo.ua та Ekonomika+ – зберуться ті, хто знає, як бути помітною, знаходити своїх і берегти власну енергію. У кожної своя історія, свій досвід і свої відповіді на питання, які сьогодні найбільше хвилюють жінок у бізнесі.

Вже 21 листопада вартість участі зросте з 1 000 грн до 2 500 грн. Тож не втрачайте свою можливість долучитися до конгресу за найкращими умовами – реєструйтеся за посиланням.

SHE Congress 2026 – це:

ГРОШІ Й МОЖЛИВОСТІ

Як знайти гроші, партнерів і можливості для реалізації своєї ідеї.

СМІЛИВІСТЬ

Як вийти зі своєї "бульбашки", зайти в нову індустрію чи роль і знайти себе там, де немає готових сценаріїв.

ШІ

Нова суперсила чи нова залежність: де штучний інтелект розширює можливості, а де краще думати самій.

ВИДИМІСТЬ

Як будувати власну професійну видимість, говорити про себе так, щоб вас чули та де проходить межа між сміливістю й необережністю у публічності.

ЕНЕРГІЯ Й ДОВГОЛІТТЯ

Smart Longevity: як зберігати молодість без радикальних втручань і дбати про тіло та енергію, щоб почуватися добре.

На сцені:

Наталія Татарінцева (Flexible body online), Юля Карпова (Юлині бабусі), Олена Цинтила (Ми – Україна), Юлія Завалішина (Київстар), Ксенія Драганюк (ГО "Землячки"), Тетяна Смірнова (ekonomika+), Яна Шумунова (Sense Bank), Наталя Островська (ТСН), Ірина Золотаревич (Міжнародна група масштабуючого коучингу), Оксана Лопаткіна (Dr. Lo), Влада Ліберова (LIBKOS), Маргарита Січкар (BookArtHouse), Юлія Перекрьостова (JULIYA KROS) та інші.

Захід модеруватиме Микита Міхальов, телеведучий "Ми – Україна".

На вас чекають:

панельні дискусії, інтерв'ю та практичні історії спікерів;

відповіді на питання, які сьогодні найбільше хвилюють жінок у бізнесі;

можливість долучитися до благодійного збору для ГО "Землячки" на комплекти зимової форми для захисниць, а також розіграш подарунків;

нетворкінг, де народжуються сміливі колаборації;

кава від Lavazza та смаколики від ALVIVA GROUP, щоб розмови були ще приємнішими;

фотозвіт одразу в день події, щоб ви могли одразу ділитись моментами з конгресу в соцмережах;

доступ до презентацій та запису конгресу, щоб повернутися до найцінніших думок, в будь-який час.

Побачити, як це було минулого року, можна за посиланням.

📍 8 грудня 2026 року | Київ

Долучайтеся до конгресу за найкращими умовами.