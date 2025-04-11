Щорічна виставка та конференція Food&NonFood Master & Big Trade-Marketing Show-2025 об'єднала ритейл, FMCG та HoReCa українського ринку

27-28 березня 2025 року Київ знову став центром українського ритейлу та FMCG-сектору — тут відбулася щорічна виставка і конференція Food&NonFood Master & Big Trade-Marketing Show-2025, організована В2В медіа-групою TradeMasterGroup. Подія зібрала понад 2000 учасників: власників, топ-менеджерів, керівників з маркетингу, продажів, логістики та закупівель.

Партнери виставки: Генеральний Партнер – STRATEG, Батарейки НАША СИЛА - Наш Сильний Партнер, Офіційний Партнер – Левітрейд, ЕКОпартнер - ГК Екосфера, Freight Transport Partner, Спілка Автоматизаторів Бізнесу, Promodo, Art Nation Loyalty, АВІК-2000, МЕРЧ СЕРВІС, ТМ HARVES, SMART business , Listex, Discaf, CHM Software, Sherlock , GLOBAL TRADE UA, EALC, INTEX Україна, Nerd agency (FILM.UA Group), Mavi cosmetic, BFI, Keepincrm, ISTOK, Моршинська , OBI Group.

У рамках заходу було представлено понад 25 виступів від провідних спікерів: Мицик Сергій (КФ "Десна"), Забарило Марина (YouGov Ukraine), Бігун Надія (Міністерство економіки України), Мул Анастасія ("Стратег Україна"), Ахрамович Едуард (Art Nation), Сауц В’ячеслав ("Подорожник"), Макова Анастасія ("Біосфера"), Ковальська Катерина ("Наша сила"), Підгрушний Валентин (ТМ HARVEST), Грбачевська Марія (ТМ HARVEST), Коровіна Тетяна ("Молокія"), Пащенко Тетяна (ТОВ "Трипільське сонце"), Степанов Артем (Smart Business), Белінський Руслан (ПрАТ "МХП"), Ільченко Вікторія (Всеукраїнська Спілка Автоматизаторів Бізнесу), Стрєльнікова Ліна (ТОВ "МЕРЧ СЕРВІС"), Дроботун Анастасія (ТОВ "МЕРЧ СЕРВІС"), Луганська Анна (VARUS), Рубан Тетяна (Nerd agency), Гаркавенко Вікторія (Eva Beauty), Калюжна Катерина (Kantar Україна), Коваленко Ірина (ТОВ "Бейкері Фуд Інвестмент"), Герасько Юлія (Promodo), Скотаренко Ігор ("Аврора"), Барабаш Марина (ТОВ "СОФТ СЕРВІС"), Орел Юлія (ТОВ "СОФТ СЕРВІС"), Третяк Владислав (ТМ HARVEST), Литвиненко Лілія ("Аврора"), Шпакович Юлія ("Аврора"), Рачок Сергій (Kantar Україна), Змієвська Ірина (VARUS), Головко Віра (Eva Beauty), Остапенко Яна (Promodo), Дуров Віталій ("Маві Косметік Індустріал"), Олійник Юрій (LeviTrade), Коблицький Дмитро ("People Club" / TA-DA!), Корольов Андрій ("АВІК-2000"), Ярошовець Анастасія (ТОВ "Ніжинський консервний завод"), Олександров Віталій (ГК "Екосфера"), Ковалевська Алла (Auchan Україна).

Закінчилась зустріч 27 березня переходом до нагородження переможці щорічної Національної Премії "Made-in-Ukraine-2025: Кращий партнер року серед виробників".

"Retail-in-Ukraine-2025: Найкращий партнер року серед роздрібних мереж" так Big Trade-Marketing Award-2025.

ПАРТНЕР ЦЕРЕМОНІЇ НАГОРОДЖЕННЯ - Вина та коньяки KOBLEVO Переможці Retail-in-Ukraine-2025

Динаміка продажів- Аврора Мультимаркет.

Стабільність взаєморозрахунків - Auchan Україна.

Маркетингова підтримка – ТОВ "Руш" Лінія магазинів EVA.

Професіоналізм команди мережі - ТОВ " СІЛЬПО - ФУД ".

Якість логістики - ТОВ "АТБ-маркет".

Переможці Big Trade-Marketing Award-2025

Мережа аптек АНЦ - Найефективніша TRADE-маркетингова кампанія.

Мережа аптек АНЦ - Найкраща маркетингова команда.

Глобал Трейд ЮА - Найкраща TRADE-маркетингова кампанія запуску нового продукту.

Мережа супермаркетів TA-DA! - Найефективніша TRADE-маркетингова кампанія з використання штучного інтелекту.

Ascania FMCG . ТМ Wilkinson Sword - Наймасштабніша TRADE-маркетингова кампанія.

ТОВ "ОМЕГА", мережа супермаркетів VARUS - Найкраща гра у мобільному додатку.

NOVUS - Наймасштабніший соціальний проєкт у сфері ритейлу.

NOVUS - Найефективніша маркетингова стратегія омніканальної комунікації.

Переможці Made-in-Ukraine-2025

Приватне підприємство "ЮНІКС" - Партнер року у роздрібній торгівлі.

Салтівський м'ясокомбінат - Бренд року.

Villa Milk - Найкращий локальний виробник.

ГК "ЕКОСФЕРА" - Еко-виробник року.

ТОВ "ІСТОК ПАК" - Кращий продукт у своїй категорії.

ULTIMA НАША СИЛА - Найкращий дебют року.

Компанія "Стратег" - Продукт із національним характером.

Детальний звіт за посиланням Уперше в рамках головної виставки пройшла конференції HoReCaMaster Hub 2025 — платформа для власників ресторанів, готелів, кафе та дистриб’юторів, яка стала ключовим майданчиком для обговорення інновацій, автоматизації, маркетингу та безпеки у сфері HoReCa.

Партнерами заходу стали: ТОВ "БРАМА-Р" – Партнер по витратним матеріалам та устаткуванню для HoReCa, SERVIO – Партнер з IT-рішень, MOST Franchising – Партнер з масштабування бізнесів, "Новий Проект " – Постачальник професійного кухонного обладнання для HoReCa і ритейлу, ЯРОФРУТ – Партнер конференції, EDIN – Інноваційний партнер з е-документообігу та ECOTECH UKRAINE – Надійний партнер у сфері сонячної енергетики.

Детальний звіт за посилання.

B2B Медіа-група TradeMasterGroup, вітає учасників конференції з набутими знаннями і новими знайомствами.

Ми завжди раді бачити вас на наших наступних конференціях!

Дякуємо ЗМІ за підтримку: 44.ua, Marketer, Depo, Dsnews.ua, Интерфакс-Украина, Worldexpo, Ukrpres.info, Postfactum, Open4business, Fixygen, Agrostory, Delo.ua, Igate, Агронавт, thepage.ua