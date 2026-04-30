Shop-Express створив систему AI-агентів в інтернет-магазинах

Платформа для створення брендових інтернет-магазинів Shop-Express анонсувала запуск системи AI-агентів – Shop-Express Autopilot AI.

Shop-Express Autopilot AI – це система вбудованих AI-агентів, які беруть на себе частину операційної, маркетингової й аналітичної роботи в інтернет-магазинах. Це не окремий сервіс або функція: йдеться про зміну логіки роботи в e-commerce.

AI-агенти принципово відрізняються від класичних AI-помічників тим, що не просто відповідають на запити, а самостійно аналізують дані, приймають рішення і запускають дії всередині інтернет-магазину без участі людини.

"Shop-Express рухається до моделі, де ціла AI-команда агентів закриває більшість рутинних задач власника інтернет-магазину і його відділу маркетингу та продажів. Це новий етап розвитку e-commerce платформи, який змінює сам підхід до роботи інтернет-магазину", – Алла Петриченко, співзасновниця Shop-Express.

Які AI-агенти вже доступні

На старті Shop-Express запускає чотири ключові агенти, кожен з яких закриває окрему зону роботи інтернет-магазину:

Feedback Agent. Збирає відгуки після замовлень, аналізує оцінки й коментарі покупців, виявляє проблемні точки та формує готові висновки для власника інтернет-магазину. Фактично, це інструмент, який сам розбирає клієнтський досвід і показує, що потрібно покращити.

Retention Agent. Працює як внутрішній retention-маркетолог: аналізує поведінку клієнтів, їх покупки й інтереси, а потім персонально й точково комунікує з кожним для збільшення повторних продажів та повернення покупців.

Conversion Agent. Повертає клієнтів до незавершених покупок: нагадує про покинуті кошики, неоплачені, або незабрані замовлення та інші дії. Його задача це не втрачати продажі, які вже майже відбулися.

Security Agent. Відповідає за безпеку магазину: виявляє підозрілу активність, сигналізує про ризики та допомагає швидше реагувати на потенційні загрози.

Система буде розширюватися новими агентами, які закриватимуть дедалі більше задач інтернет-магазину – від маркетингу до операційної роботи і повторних продажів.

"Ключова відмінність Autopilot AI – це повна інтеграція в платформу Shop-Express. Агенти працюють з реальними даними в кожному магазині, діють самостійно без потреби в складних інтеграціях. Те, що раніше вимагало окремих інструментів, спеціалістів та налаштувань, тепер може працювати всередині однієї системи", – Олексій Петриченко, співзасновник Shop-Express.

Відкрито ранній доступ до агентів

На даний момент Shop-Express Autopilot AI доступний у форматі раннього доступу. Частина агентів уже працює, частина перебуває в стадії beta або найближчим часом буде запущена. Перші інтернет-магазини можуть підключитися безкоштовно, протестувати в роботі та вплинути на подальший розвиток системи через зворотний зв’язок.

Shop-Express – український конструктор інтернет-магазинів для роздрібних і оптових продажів, створений для розвитку бренду. Платформа має вбудовані інтеграції з популярними сервісами оплати та доставки, CRM для роботи з клієнтами, а також систему AI-агентів, які автоматизують маркетинг і продажі.