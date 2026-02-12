ШІ-інструмент Megapolis+ покаже, що не так з креативом ще до розміщення

Чи приверне твій білборд увагу? Чи взагалі хтось його помітить серед сотень інших? Раніше оцінка креативу здебільшого відбувалась уже після запуску. Тепер це можна зробити заздалегідь: Megapolis+ разом із Wantent запускає ШІ-інструмент для тестування реклами до старту кампанії.

Як це працює

ШІ зчитує креатив і прогнозує, чи він видимий у конкретному середовищі. Аналізує емоційність сюжету й те, як його сприймає глядач. Враховує сезонність, час доби та тип носія. Формує теплові карти уваги, рекомендації та порівняння з категорійними бенчмарками.

Інструмент аналізує:

увагу: її якість, тривалість, пікові моменти, розподіл на теплових картах;

емоції: рівень залучення, емпатії, реакції;

структуру сюжету: наявність продукту, бренду, знаменитості, тип повідомлення;

намір взаємодії (опитувальник): привабливість, мотивація, інтерес до покупки.

Модель уже навчена на понад мільйоні точок уваги і продовжує донавчатися з новими прикладами, середовищами та форматами. Вона постійно покращує здатність передбачати ефективність реклами ще до її запуску.

Чому це важливо

Ми вже оновили медіапоказники для рекламних конструкцій, додали Big Data "Київстар", щоб рахувати реальні аудиторії. Наступний логічний крок – перевіряти креативи до їхнього розміщення. Це допомагає брендам уникати помилок, не зливати бюджети й виходити в OOH з робочими ідеями, а не просто гарними картинками.

Етапи розвитку інструменту

2025 – Старт

Аналіз уваги та емоційної ефективності.

Атрибутизація по медіа та носіях.

Перші оновлення моделі з урахуванням контексту.

Доступ до тестування креативів у форматі підписки.

2026 – Розвиток

Регулярні оновлення й розширення даних.

Масштабування на всі ключові OOH-формати.

Подальше навчання моделі для підвищення точності.

Де це буде доступно

Класична зовнішня реклама.

Цифрові носії.

Метро.

Наземний громадський транспорт.

"Ми послідовно будуємо аналітичну систему нового рівня: від оновлених медіапоказників і Big Data до оцінки креативів. Таких рішень на українському OOH-ринку ще не було. Це комплексна модель, яка допомагає брендам планувати точніше й прогнозованіше", – Віктор Іванченко, Head of Strategy & R&D Megapolis+.

"Ми впевнені, що аналіз креативів з використанням ШІ до розміщення з врахуванням особливостей форматів OOH дозволить брендам підвищити ефективність своїх кампаній", – Олексій Шалденко, CEO та співзасновник Wantent.