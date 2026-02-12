Запланована подія 2

ШІ-інструмент Megapolis+ покаже, що не так з креативом ще до розміщення

Чи приверне твій білборд увагу? Чи взагалі хтось його помітить серед сотень інших?

Раніше оцінка креативу здебільшого відбувалась уже після запуску. Тепер це можна зробити заздалегідь: Megapolis+ разом із Wantent запускає ШІ-інструмент для тестування реклами до старту кампанії.

Як це працює

ШІ зчитує креатив і прогнозує, чи він видимий у конкретному середовищі. Аналізує емоційність сюжету й те, як його сприймає глядач. Враховує сезонність, час доби та тип носія. Формує теплові карти уваги, рекомендації та порівняння з категорійними бенчмарками.

Інструмент аналізує:

  • увагу: її якість, тривалість, пікові моменти, розподіл на теплових картах;
  • емоції: рівень залучення, емпатії, реакції;
  • структуру сюжету: наявність продукту, бренду, знаменитості, тип повідомлення;
  • намір взаємодії (опитувальник): привабливість, мотивація, інтерес до покупки.

Модель уже навчена на понад мільйоні точок уваги і продовжує донавчатися з новими прикладами, середовищами та форматами. Вона постійно покращує здатність передбачати ефективність реклами ще до її запуску.

Фото 2 — ШІ-інструмент Megapolis+ покаже, що не так з креативом ще до розміщення

Чому це важливо

Ми вже оновили медіапоказники для рекламних конструкцій, додали Big Data "Київстар", щоб рахувати реальні аудиторії. Наступний логічний крок – перевіряти креативи до їхнього розміщення. Це допомагає брендам уникати помилок, не зливати бюджети й виходити в OOH з робочими ідеями, а не просто гарними картинками.

Етапи розвитку інструменту

2025 – Старт

  • Аналіз уваги та емоційної ефективності.
  • Атрибутизація по медіа та носіях.
  • Перші оновлення моделі з урахуванням контексту.
  • Доступ до тестування креативів у форматі підписки.

2026 – Розвиток

  • Регулярні оновлення й розширення даних.
  • Масштабування на всі ключові OOH-формати.
  • Подальше навчання моделі для підвищення точності.

Де це буде доступно

  • Класична зовнішня реклама.
  • Цифрові носії.
  • Метро.
  • Наземний громадський транспорт.

"Ми послідовно будуємо аналітичну систему нового рівня: від оновлених медіапоказників і Big Data до оцінки креативів. Таких рішень на українському OOH-ринку ще не було. Це комплексна модель, яка допомагає брендам планувати точніше й прогнозованіше", – Віктор Іванченко, Head of Strategy & R&D Megapolis+.

"Ми впевнені, що аналіз креативів з використанням ШІ до розміщення з врахуванням особливостей форматів OOH дозволить брендам підвищити ефективність своїх кампаній",  Олексій Шалденко, CEO та співзасновник Wantent.